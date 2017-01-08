به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته ۱۸ دی ماه اختتامیه چهارمین جشنواره هنر مقاومت با حضور سردار علیرضا افشار جانشین معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار عبدالرضا آزادی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح، غلامرضا منتظری رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان، حبیب صادقی دبیرکل چهارمین جشنواره هنر مقاومت، محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس، سید عباس میرهاشمی، طاهر شیخ الحکمایی، محمد مصطفی جوهر وزیر مختار فلسطین، هشام مسئول جامعه هنری لبنان و تنی چند از هنرمندان و پیشکسوتان هنر آغاز شد تا برگزیدگان این دوره جشنواره در چهار شاخه نقاشی، پوستر، کارتون و کاریکاتور و حجم معرفی شوند.

در ابتدای این مراسم حبیب صادقی در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به حاضران و برشمردن اهمیت مقاومت در فضای امروزی جهان گفت: در سه دوره گذشته تلاش و رفتار ما در این جشنواره پدافندی بود و در این دوره با توجه به شناسایی دشمن رفتارمان «آفندی» بود.

وی با اشاره به رونمایی از چهارمین کتاب جشنواره هنر مقاومت در مراسم اختتامیه که دقایقی بعد توسط سردار حزایری صورت گرفت، اظهار امیدواری کرد کتاب سومین دوره از جشنواره نیز به زودی منتشر شود.

این هنرمند نقاش اظهار کرد: آثار این دوره از جشنواره با تکنیک بسیار قوی توسط هنرمندان خلق شده و هر کدام اثری ارزشمند در گنجینه هنر مقاومت است. در این دوره از جشنواره ۱۴۰۶ اثر از ۷۱ کشور به دست ما رسید و ۶۰ اثر در نمایشگاه صبا به نمایشگاه گذاشته شد و ما در این مراسم از ۲۷ هنرمند داخلی و خارجی تقدیر خواهیم کرد.

پس از سخنان وی و پخش کلیپی از شهید سعید اسدالهی، قدردانی از خانواده این شهید مدافع حرم صورت گرفت.

همچنین تندیس باقرالنمر که این دوره از جشنواره با یاد و نام وی برگزار شده بود، رونمایی شد. این تندیس توسط نادر قشقایی و از جنس فایبر گلاس ساخته شده است. پیش از آن پیام تصویری پسر این شهید پخش و هم زمان ترجمه شد.

وی در بخش هایی از این پیام بیان کرد: از این جشنواره که با هدف بزرگداشت پدر فقیدم برگزار شده تشکر می کنم. این فعالیت ها کینه جویی های مستبدان را کشف کرده و برملا می کند. این فعالیت ها که انسان های مومن برگزار می کنند نور الهی را می پراکند. آنها با کشتن انسان ها می خواهند نور الهی را خاموش کنند اما این حرکت ها ظلم را بر ملا می کند. با برپایی بزرگداشت افراد شهیدی چون پدرم این چنین اشخاصی را به عنوان الگوی افراد زنده معرفی می کنیم.

در ادامه این پیام وی برخی صفات پدر شهیدش را بر شمرد که شامل کرامت، مهربانی و رافت با مومنان و همکاری نکردن با ظالمان و احیای ارزش های دین اسلام با اعمالی چون امر به معروف و نهی از منکر بود.

رونمایی از کتاب چهارمین دوره از جشنواره هنر مقاومت برنامه بعدی مراسم بود و پس از آن سید علا ضیاءالدین از طرف موزه سیدالشهدا در عراق لوح های تقدیری را به برگزارکنندگان این دوره جشنواره اهدا کرد. او که خود از هنرمندان مجسمه ساز کشور عراق است و ورک شاپی را نیز در این دوره از جشنواره برپا کرده بود ضمن سخنان کوتاهی از برگزارکنندگان این دوره از جشنواره تقدیر کرد.

هشام که از هنرمندان نقاش لبنانی و مسئول جامعه هنری لبنان است سخنران پایانی مراسم بود که او نیز در سخنان کوتاهی گفت: در این جشنواره که بودم احساس کردم در کشور خودم هستم. این آثار آفریده هنرمندانی خلاق است که از دل و جان مومنان سخن می گویند.

در انتهای مراسم برگزیدگان به شرح زیر اعلام شدند و لوح تقدیر و هدایای خود را دریافت کردند.

در بخش نقاشی طهمورث آشناگر، رضا جماعتی، علیرضا شاملو، زینب رجبی، ساناز غلامی، محمد ‏نادری و وحید یگانه مهر تقدیر شدند.

در بخش پوستر هادی قادری (نفر اول)، محمد بازدار (نفر دوم)، فرهود مقدم (نفر سوم) شدند و از صابر شیخ رضایی و لیلا نیرومند تقدیر به عمل آمد.

در بخش کارتون محبوبه پاکدل (نفر اول)، عثمان گوران سوروگولو (نفر دوم)، مهدی عزیزی (نفر سوم) شدند و از مجید ادیبی و ناصر مقدم تقدیر به عمل آمد.

در بخش کاریکاتورنیز آرش فروغی (نفر اول)، هادی اسدی (نفر دوم)، شانکار پارماسی (نفر سوم) شدند و از عارف نیازی و شهرام شیرزادی تقدیر شد.

در بخش حجم :محمد تقی صداقتی (نفر اول)، نسرین شاپوری (نفر دوم)، علی علمدار (نفر سوم) شدند و از امیر حسین کولیوند و زهرا شیخ الحکمایی تقدیر به عمل آمد.