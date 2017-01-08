به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۲۰۷ هفته‌نامه تجارت فردا با پرداختن به موضوع بیکاری جوانان متولد دهه شصت که به روایت آمار تعداد آنها به بیست میلیون نفر هم می‌رسد، به سردبیری محمد طاهری منتشر شد.

در این شماره و با پرونده‌ای برای پاسخ دادن به این سوال که چرا متولدین دهه ۶۰ به بازندگان بازار کار تبدیل شدند؟ می‌خوانید: ما بیش از بیست میلیون نفر بودیم که در دهه ۶۰ به دنیا آمدیم. در بمباران و هیاهوی جنگ و در صف‌های طولانی روغن و برنج بزرگ شدیم. به ما قول داده بودند سالی ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کنند تا بیکار نمانیم. اما در یک دوره طولانی با وجود درآمدهای افسانه‌ای نفت، هیچ شغل جدیدی برایمان ایجاد نشد. ما بازهم درس خواندیم و دکتر و مهندس شدیم به این امید که با گرفتن مدارک بالاتر شانسی برای ورود به بازار کار پیدا کنیم. اما امروز کمتر از نصف ما شغل پیدا کرده‌ایم و بعد از این هم شانسی نداریم چون هر سال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر به جویندگان کار اضافه می‌شود. تازه دهه هفتادی‌ها هم هستند.