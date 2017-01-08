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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۸:۵۸

اخبار تکمیلی از شنیدن صدای رگبار گلوله در شهر کرمانشاه

اخبار تکمیلی از شنیدن صدای رگبار گلوله در شهر کرمانشاه

کرمانشاه- شامگاه گذشته در محلات حوالی گلریزان و شهرک شهید محرابی کرمانشاه صدای رگبار و شلیک چندین گلوله شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته صدای شلیک و  رگبار گلوله در یکی از محلات شهر کرمانشاه به گوش رسید.

این حادثه ساعت ۲۳ شب گذشته در محلات اطراف گلریزان و شهرک شهید محرابی کرمانشاه رخ داد و مردم این مناطق صدای رگبار و شلیک چندین گلوله را شنیده بودند.

تاکنون هیچ یک از مسئولین استانداری کرمانشاه از جمله معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مدیران کل ذیربط برای شفافیت ماجرا تماس های ورودی تلفن خود را پاسخ ندادند.

شاهدان عینی این اتفاق می گویند: عامل تیراندازی درشهرک شهیدمحرابی کرمانشاه یک پژو ۴۰۵ با پلاک و سرنشینان چهره پوشیده بوده که با شلیک حدود ۳۰ گلوله متواری شد.

کد مطلب 3871245

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