اخبار تکمیلی از شنیدن صدای رگبار گلوله در شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته صدای شلیک و رگبار گلوله در یکی از محلات شهر کرمانشاه به گوش رسید.

این حادثه ساعت ۲۳ شب گذشته در محلات اطراف گلریزان و شهرک شهید محرابی کرمانشاه رخ داد و مردم این مناطق صدای رگبار و شلیک چندین گلوله را شنیده بودند.

تاکنون هیچ یک از مسئولین استانداری کرمانشاه از جمله معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مدیران کل ذیربط برای شفافیت ماجرا تماس های ورودی تلفن خود را پاسخ ندادند.

شاهدان عینی این اتفاق می گویند: عامل تیراندازی درشهرک شهیدمحرابی کرمانشاه یک پژو ۴۰۵ با پلاک و سرنشینان چهره پوشیده بوده که با شلیک حدود ۳۰ گلوله متواری شد.