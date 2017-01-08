صدور ۱۲۴ فقره سند برای اراضی ملی در مازندران

محمدحسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد هشتدرصدی صدور سند مالکیت در سال جاری اظهار داشت: تعداد ۱۵ هزار و ۱۶۸ سند در قالب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند، تعداد ۹ هزار و ۸۷۶ سند در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ۷۰۳ سند برای املاک اوقافی، ۱۲۴ سند برای اراضی ملی شده و مراتع، ۴۳۵ سند برای طرح مسکن مهر وبقیه در اجرای ماده ۲۲ قانون ثبت صادرشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت به بیش از ۹۲ هزار استعلام ارسالشده به ادارات ثبتاسناد و املاک تابعه پاسخ داده شد. وی ارائه خدمات الکترونیکی توسط ادارات ثبتاسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را گامی بزرگ در جلوگیری از جعل اسناد و همچنین رفاه حال مراجعین به ادارات ثبتاسنادخواند و خاطرنشان کرد سازمان ثبتاسناد و املاک در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی اظهار داشت کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت کرده است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک خاطرنشان کرد: برای ایجاد زیرساختهای لازم کلیه اطلاعات دفاتر املاک سراسر کشور، استخراج و در بانک اطلاعات املاک درج شد و با تهیه و تولید نرمافزار موردنیاز موجبات تولید سند مالکیت بهصورت الکترونیکی فراهم و از سال ۹۲ تاکنون ۹۹.۷ درصد از مجموع اسناد مالکیت از سیستم کاداستر صادر و تا الآن قریب شش میلیون و ۵۰۰ هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادرشده است.
وی همچنین ارتقاء امنیت و آرامش روانی، کاهش اشتباهات، حذف نوشتارهای دستی، صرفهجویی در مصرف اوراق، ذخیرهسازی اطلاعات در بانک املاک، اعمال شاخصههای سرعت، دقت و کیفیت، حفظ و حمایت بهینه از مالکیت مالکین رسمی ، جلوگیری از جعل و خدشهدار نمودن اسناد، فراهم نمودن امکان حفظ و بازیابی سریع اطلاعات مرتبط با مالکیت در کشور و جلوگیری از زمینخواری و تعدی به حقوق دولت اشخاص را از مزیتهای مهم اسناد کاداستری برشمرد.
در ۹ ماهه سال جاری شهرستان بابل با صدور ۱۵ هزار و ۵۰۲ سند رتبه نخست صدور اسناد تکبرگی را در بین واحدهای ثبتی تابعه استان داشته است.
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