خلاء یک مرکز فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب در قزوین محسوس بود

مریم بیدخام در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان قزوینی با مراجعه به این مجموعه فرهنگی فروشگاهی می توانند آنچه را که در حوزه عفاف و حجاب مدنظرشان است را با کیفیت و قیمت مناسبت خریداری کنند.

وی افزود: یکی از کاربردهای مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب ایجاد زمینه اشتغال برای بانوان علاقمند و مجرب در هنر خیاطی است که جای بسی قدردانی و تشکر دارد.

بیدخام با بیان اینکه همه مسئولان استان قزوین دغه غه ترویج عفاف و حجاب را دارند، گفت: گسترش فرهنگ حجاب و عفاف کار فرهنگی است و کار فرهنگی دیربازده می باشد، لذا باید با درایت و برنامه های مناسب کوتاه و بلندمدت در این مسیر حرکت کرد.

وی با بیان اینکه عفاف و حجاب و نوع پوشش اسلامی یکی از دغدغه‌های زن مسلمان ایرانی است، اظهار داشت: راه اندازی چنین مراکزی می‌تواند در کاهش دغدغه‌ها و مشکلات جامعه نقش بسزایی ایفا کند چراکه رعایت عفاف و حجاب در جامعه مصداق بارز فریضه الهی امر به معروف و نهی منکر در جامعه است.

فاطمه اشدری، رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر قزوین نیز در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ایجاد فضاهای مناسب جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یکی از وظایف مجموعه مدیریت شهری ست.

وی افزود: راه اندازی مجموعه های فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب به بانوان حق انتخاب می دهد تا برای داشتن حجاب کامل از محصولات با کیفیت و متنوع استفاده کنند، همچنین فضای مناسبی است تا کارهای فرهنگی خوبی در راستای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در سطح شهر انجام شود.

وی اظهار کرد: نهادینه کردن فرهنگ عفاف حجاب سبب تقویت پایگاه های اجتماعی خانواده ها در سطح جامعه می شود که تحقق این امر نیازمند برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و اجرای دقیق و صحیح این برنامه ها است.

اشدری به افزایش تعداد چنین مراکزی در سطح شهر قزوین تاکید کرد و گفت: باید بسترهای لازم برای در دیدرس و دسترس بودن محصولات پوشش اسلامی برای بانوان مهیا شود، همچنین جهت توسعه فعالیت های مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب باید تبلیغات مناسبی صورت گیرد که بازدید از مجموعه توسط دانشگاه، مدارس و ارگان ها و دستگاه های دولتی یکی از شیوه های تبلیغاتی مناسب است.

وی اظهار کرد: برای اینکه نسلی با حجاب کامل تربیت شود باید کارهای فرهنگی اصولی صورت گیرد، چرا که اگر حفظ پوشش کامل اسلامی بر اساس عقل، فهم و معرفت دینی باشد، در نسل آینده نیز تاثیر گذار خواهد بود، تحقق این مهم نیازمند خردجمعی تمامی مسئولان استانی، استفاده از تجربیات و همفکری با سایر فعالین در حوزه عفاف و حجاب در سطح کشور و مشورت با صاحب نظران تعلیم و تربیت دینی است.

علی صادقی نیارکی، عضو شورای شهر قزوین گفت: راه اندازی مرکز فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب کار ارزشمندی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین است که با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی انجام شد.

صادقی نیارکی خواستار حفظ کیفیت محصولات این مرکز شد و افزود: باید قیمت اجناس مجموعه فرهنگی فروشگاهی به گونه ای باشد که اقشار کم درآمد نیز بتوانند از این مرکز خرید کنند.

وی تولید محصولات عفاف و حجاب در مکان و ایجاد زمینه اشتغالزایی را یکی از ویژگی های این مجموعه فرهنگی فروشگاهی ذکر کرد و گفت: دعوت از بانوان علاقمند به خیاطی که دنبال منبع درآمدی برای خانواده شان هستند، کار خوبی است که در دستور کار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و دست اندرکاران این مجموعه فرهنگی قرار گرفته است.

رضا صدیقی، عضو دیگر شورای شهر قزوین گفت: راه اندازی مجموعه های فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب می ‌تواند راهکاری مناسب برای حل معضلات فرهنگی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان باشد چراکه امروز غرب به دنبال نهادینه کردن پوشش غربی در سطح دنیا می باشد که ترویج صحیح پوشش اسلامی و ایرانی می‌تواند نقش این فرهنگ را در جامعه کمرنگ کند.

وی افزود: باید با توسعه چنین مراکزی دسترسی بانوان به محصولات عفاف و حجاب را تسهیل کنیم.

صدیقی بیان کرد: به طور قطع راه اندازی و توسعه مراکز فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب در سطح قزوین امری ضروری بود که خوشبختانه با مشارکت مجموعه مدیریت شهری و بخش خصوصی محقق شد.

حسین صلح جو، عضو شورای شهر قزوین گفت: مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب همزمان با سالروز توطئه استعماری کشف حجاب توسط «رضاخان پهلوی» به بهره برداری رسید، بانوان ایرانی برای حفظ عفت و حیاء مدت مدیدی را از خانه های خود خارج نشدند و برای این امر شهدای بسیاری تقدیم دین اسلام شد.

صلح جو افزود: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب یکی از وظایف مجموعه مدیریت شهری در حوزه کار های فرهنگی است، چرا که همگانی کردن حجاب و عفاف در سطح جامعه به صورت عام مورد تاکید دین مبین اسلام است.

وی اظهار کرد: تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه سبب استحکام بنیان خانواده ها می شود، فردی که در حفظ عفاف و حجاب خود سهل انگاری کند به طور قطع در عمل به سایر دستورات دین اسلام نیز اعتنایی نخواهد داشت.

صلح جو با اشاره ترویج مدگرایی و لباس های نامتعارف در سطح جامعه، گفت: مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب و توسعه این مراکز سبب رفع دغه غه بانوان محبه شهر قزوین و زمینه دسترسی آنان به محصولات عفاف و حجاب را تسهیل می بخشد، البته ارائه محصولات با کیفیت، متنوع و با قیمت مناسب باید در دستور کار این مرکز باشد تا بتواند پاسخ گوی نیازهای بانوان باشد.

حسین غیاثوند، عضو شورای شهر قزوین افزود: تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیت های فنی –مهندسی در جهت ارائه الگو و مدل های جدید مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی استفاده کنیم.

غیاثوند اظهار کرد: نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در میان نسل جوان نیازمند طراحی مدل هایی متناسب با روحیات نسل جوان و مقتضیات زمان هستیم در غیر این صورت جوان به سمت مدل های غربی گرایش می یابد، لذا در این حوزه باید گام های بلندتری باید برداشت و الگوهای متعارف، زیبا و با پوشش اسلامی به نسل جوان معرفی کرد.

وی بر ضرورت گسترس و توسعه مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب در سطح شهر تاکید کرد و افزود: مقرر شده است تا در مناطق دو و سه شامل کوثر، مینودر و هادی آباد چنین مرکزی راه اندازی شود.

مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب در در خیابان راه آهن روبروی مسجد طاق بهلول طبقه همکف فرهنگسرای شهید رجایی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین راه اندازی شده است.