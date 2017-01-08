جایگاه سومی گلبال مردان در رده بندی جهانی تثبیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، در تازه‌ترین رده‎بندی اعلام شده فدراسیون بین‎المللی ورزش نابینایان (IBSA)، برزیل جایگاه نخست خود را در این رده بندی حفظ کرد و پس از آن لیتوانی و ایران قرار دارند. چین، ترکیه، آمریکا، سوئد، فنلاند، کانادا و جمهوری چک در رده های چهارم تا دهم قرار می گیرند.



در بخش زنان نیز باز هم برزیل در جایگاه نخست قرار دارد. چین، ترکیه، آمریکا، ژاپن، روسیه، کانادا و استرالیا هم در رده های دوم تا هشتم قرار دارند.

تیم‎های گلبال ایران در پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک که در ریو برگزار شد، حضور نداشتند.‌