به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی ورزش و بیماریها توسط پژوهشگاه علوم ورزشی و با همکاری پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اسفندماه سال جاری با هدف تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعهای و کاربردی، در حوزه ورزش و بیماریها و در راستای تأمین نیازهای جامعه و آگاهی بخشی به عموم مردم برگزار میشود.
ورزش و سرطان، ورزش و بیماریهای متابولیک، ورزش و پوکی استخوان، ورزش و انسداد عروقی، ورزش و التهاب، ورزش و بیماریهای تحلیل عصبی و ورزش و بیماریهای خود ایمنی از مهمترین محورهای این همایش خواهد بود.
حضور دانشمندان و پژوهشگران برجسته داخلی فرصت مغتنمی برای ارتقاء سطح علمی- کاربردی بومی و منطقهای در حوزه ورزش و بیماریها را فراهم میآورد. همچنین برگزاری نشستهای جانبی در قالب کارگاههای علمی تخصصی، چالشها و چشماندازهای جدیدی را در این حوزه بهویژه برای پژوهشگران جوان و تصمیم سازان کشور ترسیم خواهد کرد.
مهلت ارسال آثار و چکیده مقالات به دبیرخانه دومین همایش ملی ورزش و بیماریها، تا پایان دی ماه اعلام شده ا ست.
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