اعزام کاروان ۲۱۰ نفری مددجویان البرزی به مشهد مقدس

حسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه هزینه‌های این طرح از محل اعتبارات این نهاد و کمک‌های خیرین در طرح شوق زیارت تأمین‌شده است، اظهار کرد: ۲۱۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز به‌صورت رایگان و در قالب یک کاروان زیارتی شامل بانوان سرپرست خانوار شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش خانواده به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس اعزام شدند .

وی افزود: اولویت اعزام مددجویان به مشهد مقدس باکسانی است که سال‌های طولانی توفیق تشرف به حرم رضوی را پیدا نکرده‌اند .

رجبی با اشاره به اینکه درمجموع رقمی معادل پانصد میلیون ریال بابت اعزام این کاروان به مشهد مقدس هزینه شده است، گفت: هدف از برگزاری این اردوها تقویت ارزش‌ها و باورهای دینی، ایجاد نشاط معنوی، انس بیشتر با ائمه اطهار (ع) و بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی تدوین‌شده در حرم رضوی است .

معاون فرهنگی معاون کمیته امداد البرز با تأکید بر اینکه امسال حدود یک هزار نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد در البرز به اردوهای مختلف زیارتی و تفریحی اعزام‌شده‌اند، گفت: توجه به غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان با برنامه‌ریزی لازم انجام و توانمندسازی فرهنگی و اقتصادی به‌صورت هم‌زمان در این نهاد اجرا می‌شود .

وی تصریح کرد: همه مددجویان، دانشجویان و دانش آموزان شرکت‌کننده در این اردوها طبق هماهنگی به‌عمل‌آمده با تولیت آستان قدس رضوی در مدتی که مهمان امام رضا (ع) هستند از غذای متبرک حضرت و برنامه‌های متنوع فرهنگی و دینی مانند نوحه‌سرائی و شعرخوانی آستان مقدس رضوی نیز بهره‌مند خواهند شد .

معاون فرهنگی کمیته امداد البرز بیان کرد: این نهاد در کنار برگزاری سایر طرح‌ها که به‌منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در جهت رفع مشکلات معیشتی نیازمندان انجام می‌شود با تعامل با خیرین نیکوکار کمک‌های مشخصی را نیز برای اعزام فقرا به اماکن زیارتی جذب می‌کند .