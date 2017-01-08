به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودباری صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی ائمه جماعات ادارات عضو شورای حمل‌ونقل و ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: با توجه به اینکه راهداری اداره کل راه و شهرسازی به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها ملحق شده نگهداری و بهره برداری از زیرساخت ها از وظایف این اداره کل است.

وی از افزایش مجتمع های خدماتی رفاهی به ۲۴ مورد خبرداد و افزود: در حال حاضر استان همدان دارای ۱۹ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی است که تا پایان سال جاری ۵ مجتمع دیگر به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: به دنبال افزایش تعدادی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در محورهای استان که نیاز به مجتمع خدماتی رفاهی دارند، هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان اینکه نمازخانه های مجتمع های بین راهی باید از نظر کیفیت ارتقاء پیدا کنند، اظهار داشت: تمامی مجتمع های خدماتی رفاهی ملزم به احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی هستند .

رودباری عنوان کرد: همواره نظارت بر کیفیت سرویس های بهداشتی و نمازخانه های این مجتمع ها وجود داشته تا اینکه مسافران برای نماز و عبادت از این مراکز بهترین استفاده را ببرند.

وی عنوان کرد: راه اندازی سرویس بهداشتی، نمازخانه تمیز و مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش، غذاخوری و فروشگاه در این مجتمع های بین راهی انجام می شود.

وی گفت: رانندگان اتوبوس های شرکت های مسافربری نیز باید برای اقامه نماز مسافران، در مجتمع های بین راهی و نمازخانه های سطح جاده ها توقف داشته باشند که خوشبختانه تاکنون شکایتی مبنی بر عدم توقف رانندگان برای ادای فریضه نماز از سوی مسافران اعلام نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان بیان داشت: وقتی مجتمع های خدمات رفاهی خوب و پر کشش باشند، رانندگان در مسیرهای جاده‌ای رغبت پیدا می‌کنند تا با میل باطنی در آن‌جا استراحت کنند که در نتیجه این ایستایی، خستگی از رانندگان دور می‌شود و این موضوع می‌تواند باعث کاهش تصادفات جاده‌ای شود.

وی ضمن ارائه گزارش عملکرد مبنی بر فعالیت های انجام شده در راستای ترویج فریضه الهی در این اداره کل، از کسب رتبه برتر اقامه نماز توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در بین سایر دستگاه های دولتی خبرداد و گفت: تجهیز نمازخانه های ادارات راهداری، تشکیل شورای اقامه نماز، تقدیر از مدیران مجتمع های خدماتی رفاهی در بحث نمازخانه ها بخشی از فعالیت های انجام شده این اداره کل بوده است.