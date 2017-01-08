محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۵۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده طی این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق لاستیک در تپه هگمتانه، بصدا درآمدن آژیر سیستم اعلام حریق بانک در خیابان شهدا و عملیات احتیاط حریق در نشت گاز خودرو در میدان پاسداران بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات حیوانات در حصار حاج شمسعلی و عملیات امداد و نجات در صحنه تصادف خودرو در جاده تهران توسط آتش نشانان به انجام رسید.