ترکیب آزادکاران اعزامی به جام «یاریگین» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام ایوان یاریگین روزهای ۸ تا ۱۰ بهمن ماه در شهر «کراسنویارسک» روسیه برگزار می شود.

اسامی نفرات اعزامی تیم منتخب کشتی آزاد مازندران که با توجه به کسب عنوان نخست رقابت های قهرمانی کشور، راهی این مسابقات می شود به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: محمد مهدی یگانه جعفری

۸۶ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی و کامران قاسم پور

۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان

۱۲۵ کیلوگرم: جابر صادق زاده

مربیان: سید مصطفی میرعمادیان و عزیز واگذاری

سرپرست: غلامرضا نوری زاده