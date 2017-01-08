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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان عنوان کرد:

مرگ ۶۳ نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدر در همدان

مرگ ۶۳ نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدر در همدان

همدان - مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: طی ۸ ماهه امسال ۶۰ مرد و ۳ زن معتاد به موادمخدر به علت سوءمصرف جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی همدان، علی‌احسان صالح گفت: طی ۸ ماهه امسال ۶۰ مرد و ۳ زن معتاد به موادمخدر به علت سوءمصرف جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته نیز ۶۳ مرد و ۶ زن معتاد به موادمخدر جان باختند، عنوان کرد: مرگ ناشی از مصرف موادمخدر در مدت یاد شده نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش داشته است.

صالح اعتیاد به موادمخدر را یک نوع بیماری دانست که بر اثر ناآگاهی و توسط خود شخص معتاد به وجود می‌آید و در اثر مصرف موادمخدر مکانیزم‌های حیاتی بدن از تعادل طبیعی خارج می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یکی از عوامل موثر در مرگ معتادان را مواد افزودنی غیرمجاز مورد استفاده در موادمخدر دانست و گفت: گرایش مجدد معتادانی که قبلا ترک کرده‌ بودند، عامل اصلی مرگ مصرف‌کنندگان مواد افیونی به شمار می‌رود.

کد مطلب 3871268

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