خلبانان جنگنده F۵ پایگاه وحدتی دزفول فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، با حضور امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی مراسم جشن دانش آموختگی خلبانان F۵ پایگاه وحدتی دزفول برگزار شد.

در این مراسم خلبانان دانش آموخته دوره آموزشی جت پیشرفته(UPT) و پرواز رزمی (CCTS) هواپیمای شکاری F۵ فارغ التحصیل و به جمع خلبانان عملیاتی نهاجا پیوستند.

حجت الاسلام جلیلی صفت رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش در این مراسم که با حضور امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده این نیرو و جمعی از پیشکسوتان و اساتید خلبانی برگزار شد، گفت: خلبانی تنها یک شغل نیست بلکه عشق، جانفشانی و ایثار برای کشور و اسلام است.

وی اضافه کرد: خلبانی یعنی مردانگی، شجاعت، جسارت و اوج گرفتن از همه منیت ها تا رسیدن به افلاکی که قرب صانع متعال عالم هستی است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا اضافه کرد: شما خلبانان جوان باید با مبارزه با هوای نفس، شخصیت و زندگی خود را بسازید و صبر در برابر سختی ها و ناملایمات زندگی را وسیله ای برای ترقی خود قرار دهید.

وی شهدا را بهترین الگو برای همه جوانان معرفی کرد و اظهار داشت: شهدا بزرگ مردان تاریخ ایران زمین هستند که از آزمون بزرگ الهی سربلند بیرون آمده اند به همین دلیل باید با الگو پذیری از آنان مسیر زندگی خود را هموار کنیم.