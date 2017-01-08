فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توقف فعالیت برخی نمایندگی‌های واردکننده خودرو از سوی وزارت صنعت گفت: هر ساله به این نمایندگی‌ها زمان داده می‌شد تا مجوزهای خود را تمدید کنند؛ اما امسال این قضیه مقداری حساس‌تر شد و مجوز آنها را باطل کردند.

وی با اشاره به اینکه البته این دسته از واردکنندگان که فعالیت آنها متوقف شده، در بازار چندان فعال نبودند، اظهار داشت: بنابراین، توقف فعالیت آنها مشکلی را در بازار خودروهای وارداتی ایجاد نمی‌کند؛ البته یکی از آنها در حال پیگیری برای تمدید مجوز است و در مورد یک نمایندگی دیگر که فعال‌تر از بقیه بود، در حال پیگیری هستیم تا حق و حقوق آن از بین نرود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه در بخش فعالیت واردکنندگانی که نمایندگی نیستند هم، در حال انجام برخی تغییرات هستیم، افزود: فعالیت این واردکنندگان تأثیر مستقیم را در بازار می‌گذارد؛ بنابراین شرایط جدیدی برای آنها ایجاد می‌شود.

احتشام‌زاد در خصوص وضعیت بازار خودروهای وارداتی اظهار داشت: در حال حاضر بازار این خودروها ملتهب است و به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها که مدام در حال تغییر است، این بازار را با التهاب مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه بازار خودروهای وارداتی تحت تأثیر این تصمیم‌گیری‌ها، آبستن حوادث است، گفت: عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و برخی سیاستگذاری‌ها که به تازگی اعلام شده، اثرات سوء را بر بازار خودروهای وارداتی می‌گذارد و امیدواریم بتوانیم با رایزنی برخی از این سیاستگذاری‌ها را روشن‌تر و شفاف‌تر کنیم.

بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت چند شرکت واردکننده خودرو از جمله اُپل، هوندا، اشکودا، BMW، سئات و آئودی را به دلیل اینکه نتوانستند از نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی مجوز بگیرند، متوقف کرد.