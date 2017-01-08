لاریجانی مناسبت «قیام ۱۹ دی»را فراموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری گفت: آقای رئیس انتظار داشتیم صبح امروز شما در مورد قیام ۱۹ دی مردم قم سخنرانی کرده و این روز را تبریک بگویید.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: شما درست می گویید من فراموش کردم.

به گزارش مهر، پس از قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات علیه نظام سطلنتی پهلوی بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام ۱۹ دی ۵۶ که آن را «جرقه انقلاب»نیز نامیده اند بار دیگر موجب قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده شد.