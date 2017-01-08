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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۳

در صحن علنی مجلس؛

لاریجانی مناسبت «قیام ۱۹ دی»را فراموش کرد

لاریجانی مناسبت «قیام ۱۹ دی»را فراموش کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر در مورد عدم سخنرانی اش در خصوص قیام ۱۹ دی مردم قم گفت: شما درست می گویید من فراموش کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذکری گفت: آقای رئیس انتظار داشتیم صبح امروز شما در مورد قیام ۱۹ دی مردم قم سخنرانی کرده و این روز را تبریک بگویید.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: شما درست می گویید من فراموش کردم.

به گزارش مهر، پس از قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ نام قم به عنوان مرکز اصلی و هدایت کننده مبارزات علیه نظام سطلنتی پهلوی بر سر زبان ها افتاد و پس از چهارده سال، قیام ۱۹ دی ۵۶ که آن را «جرقه انقلاب»نیز نامیده اند بار دیگر موجب قیامی همگانی و مبارزاتی گسترده شد.

کد مطلب 3871289

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