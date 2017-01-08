به گزارش خبرگزاری مهر، استعفای کارلوس کی روش از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های دنیا بخصوص کشورهای عربی داشته است. اکثر رسانه ها به نقل از خبرگزاری DPA آلمان به ماجرای کناره گیری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ورود و آنرا منعکس کرده اند. با این حال شکل این انعکاس در رسانه های کشورهای عربی متفاوت است و هر کدام بهره برداری خاص خود را از این خبر داشته اند.

به عنوان مثال می توان به گزارش روزنامه «المدینه» عربستان اشاره کرد که به این موضوع به شکل عجیبی ورود کرده است. در این گزارش با تیتر «سرمربی ایران فرار کرد»، آمده است: «رسانه های ایرانی روز گذشته از استعفای کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی این کشور خبر دادند. تاکنون مناقشات زیادی پیرامون نحوه اداره تیم ملی ایران توسط کارلوس کی روش، در این کشور صورت گرفته است.

برخی از سرمربیان تیم‌های باشگاهی در ایران از اردوی آمادگی اخیر تیم ملی این کشور در دبی به شدت ابراز ناراحتی و اعلام کردند که برگزاری این اردو در این برهه از زمان، ضروری نبوده است. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران پس از پایان اردوی آمادگی این تیم در دبی، بدون اطلاع دادن به فدراسیون فوتبال ایران، تصمیم گرفت در دبی بماند.»