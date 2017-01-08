عوارض درمان های زیبایی دندانپزشکی به روش انجام آنها بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سوده جباری با عنوان این مطلب که «لامینیت» یا «ونیر» به لایه نازکی از مواد گفته می شود که روی دندان ها را می پوشاند و شکل، رنگ، اندازه و ترتیب قراردهی دندان ها را اصلاح می کند، تاکید کرد: باید توجه کنیم که لامینیت ها بر اساس روش ساخت و جنس انواع مختلفی دارند.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی گفت: این درمان ها شاید به تازگی رواج یافته و در سال های اخیر مردم در مورد آنها شنیده اند، اما در حقیقت قدمت بسیار طولانی در دندانپزشکی دارند و سالیان سال در سراسر دنیا انجام شده اند.

جباری افزود: متاسفانه بسیاری از مردم و حتی برخی دندانپزشکان از روش های مختلف و تفاوتهای انواع لامینیت ها و روش های نوین آگاهی ندارند.

وی در ادامه به این تفاوت ها اشاره کرد و گفت: لامینیت کامپوزیت یا ونیر کامپوزیت، مستقیما توسط دندانپزشک روی دندان ها قرار می گیرد و به دندان باند می شود یا می چسبد. این روش می تواند کاملا «بدون تراش» دندان ها باشد.

جباری به تفاوت دوم اشاره کرد و افزود: در روش لامینیت سرامیکی یا همان ونیر سرامیکی (چینی)، ابتدا دندانپزشک تراش کمی روی دندان ها انجام می دهد، قالب گیری می کند و سپس قالب ها به لابراتوار فرستاده می شود. لامینیت های سرامیک در لابراتوار آماده شده و در جلسه بعد روی دندان ها چسبانده می شوند. تراش لامینیت با تراش روکش متفاوت بوده و بسیار کمتر است و فقط ۰.۳ تا ۰.۵ میلی متر از سطح روی دندان برداشته می شود.

وی در مورد عوارض لامینیت های دندانی، تاکید کرد: روش انجام لامینیت و مقدار تراش دندان ها بسیار مهم است. دندانپزشک ماهر و متبحر می تواند در بسیاری از موارد بدون هیچ گونه تراش و بدون آسیب به مینای دندان ها این درمان را انجام دهد.

جباری ادامه داد: در روش های قدیمی تر لامینیت های سرامیک میزان تراش دندان ها بیشتر بود اما تکنولوژی جدید این امکان را فراهم ساخته که حتی لامینیت های سرامیکی را بدون تراش روی دندان ها آماده کرد. حتی در صورتی که فرد از انجام درمان به هر علتی پشیمان شود، دندانپزشک به شرط صرف دقت و حوصله کافی می تواند مواد را بدون آسیب به دندان زیرین بردارد.

عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران، اظهارداشت: نکته بعدی رعایت بهداشت توسط افراد است. عدم استفاده روزانه از نخ دندان و مسواک در دندان های سالم نیز پوسیدگی و بیماری های لثه ایجاد می کند. افرادی که لامینیت کامپوزیت یا سرامیک دریافت کرده اند، باید بهداشت را به خوبی رعایت کنند. بسیاری از موارد پوسیدگی و مشکلات لثه ای به علت تمیز نکردن دندان ها ایجاد می شود.

جباری گفت: اگر این درمان زیبایی به درستی انجام نشود مثلا مینای دندان ها بیش از حد تراشیده شود و به عاج برسد، یا روش انجام کار با دقت و صرف زمان کافی نباشد، و همچنین موضع خشک و عاری از بزاق نباشد، لبه ها خوب چک نشود و... عوارض آنها بروز می کند اما در صورت رعایت همه موارد و البته بهداشت مناسب، این درمان ها می توانند بسیار امن و بادوام باشند.

وی افزود: توجه کنیم که عوارض ناشی از درمان های لامینیت در درجه اول به دانش، تخصص و تبحر دندانپزشک مربوط است. علم درمان های زیبایی دندانپزشکی، آنقدر گسترده است که تخصص های جداگانه دانشگاهی برای آن تعریف شده و هزاران کتاب و مقاله در این زمینه منتشر شده اند. از طرف دیگر این علم روز به روز پیشرفت می کند و روش های جدید معرفی می شود که ۱۰ سال قبل وجود نداشت.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی تاکید کرد: با توجه به گرایش روز افزودن مردم به زیبایی دندان ها، لازم است افراد در انتخاب دندانپزشک زیبایی دقت کنند، به فردی مراجعه کنند که در این زمینه متخصص بوده و یا اطلاعات تخصصی همراه با داشتن علم روز و آشنایی با تکنولوژی های جدید و تجربه کافی در زمینه درمان دندان ها را کسب کرده باشد.