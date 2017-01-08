به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای استان قم به انجام رسید و تیمهای فوتبال عقاب و یاران حریفان خود را شکست دادند و ۲ بازی با تقسیم امتیازات همراه بود.
در مسابقات برگزار شده غروب شنبه در ورزشگاه تختی قم، تیم فوتبال عقاب در دیداری حساس برابر سهیل در حالی که در نیمه نخست با یک گل از این تیم عقب افتاده بود در نهایت در نیمه دوم ۳ بار دروازه حریف را گشود و ۳ بر یک حریف خود را شکست داد.
تیم فوتبال یاران نیز در مصاف با آرمان، پیروزی عقاب را تکرار کرد و موفق شد ۳ بر یک حریف خود را مغلوب کند و با کسب ۳ امتیاز این بازی به آینده امیدوار شود اما مصاف تیمهای شاهین و آریا در پایان نتیجهای جز تساوی یک بر یک نداشت.
پیام و سیاه جامگان آخرین بازی هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای استان قم را برگزار کردند که این مسابقه نیز با تساوی یک بر یک به پایان رسید و بدین ترتیب پرونده هفته دوم این مسابقات با به ثمر رسیدن ۱۲ گل بسته شد.
لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای استان قم با حضور ۸ تیم برگزار میشود که این تیمها به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه میدهند و تیم قهرمان این مسابقات فصل آینده وارد لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم میشود.
تیم نایب قهرمان این مسابقات نیز برای آزمایش شانس خود برای لیگ برتری شدن در مسابقه پلی آف به دیدار تیم هفتم جدول لیگ برتر فوتبال استان قم میرود ضمن اینکه تیم هشتم لیگ دسته اول نیز به دسته دوم سقوط میکند.
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