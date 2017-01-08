کاروان بختگان از دریاچه خشکیده بازدید کرد/ حمایت ابتکار از پویش

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: پس از اینکه پویش ما صدای بختگان هستیم با حضور چهره های شاخص کشور ایجاد شد، حالا کاروان بختگان نیز تشکیل و به سمت دریاچه رهسپار شد تا با حضور در بستر خشک آن، پیام حمایتشان را به گوش همگان برسانند.

بختگان در استان فارس دومین دریاچه بزرگ داخلی کشور به حساب می آمد که چند سالی است با خشکی مطلق دست و پنجه نرم می کند.

با وجود دریاچه بختگان رطوبت هوا افزایش یافته و رطوبت حاصل شده به دلیل بلند بودن ارتفاع کوه‌های اطراف نی‌ریز در همان منطقه باقی مانده و سبب ثمردهی درختان انجیر، بادام، انگور و زیتون در کوه‌ها بوده است و می‌توان از این چرخه طبیعی به عنوان آبیاری مصنوعی کوه‌ها نام برد.

این چرخه سال‌ها است که دیگر بر روال طبیعی خود نمی‌چرخد و به گفته اهالی منطقه آباده طشک بخش طشک (نرگس) از سال ۱۳۸۰ و تمامی دریاچه بختگان از سال ۱۳۸۶ به طور کامل خشک شده است.

کاروان بختگان روز جمعه ۱۷ دی ماه با حضور در منطقه بختگان پس از بازدید از دریاچه خشک شده‌ای که تنها شوره‌زاری از آن باقی مانده با مردم صحبت کردند و خواسته‌های آنها را شنیدند تا به گوش مسئولان و متولیان امر برسانند.

خشکی این دریاچه هرچند دلایل مختلفی دارد اما آنچه از صحبت‌های استادان دانشگاه شیراز همچون سیّد جعفر ناظم‌السادات، دکتر معصومی، پرفسور عزت‌الله رئیسی و غیره که کاروان «ما صدای بختگان هستیم» را همراهی کردند برمی‌آمد عوامل انسانی و سوءمدیریت منابع آب از مهم‌ترین عوامل خشک شدن دریاچه بختگان است.

به دلیل خشکی این دریاچه و کمبود آب در بخش بختگان تعداد زیادی از روستاها به طور کلی خالی از سکنه شدند و روستاییان به اجبار و از سر بیکاری و نبود شغل مناسب در روستا به اطراف شهرها پناه برده‌اند.

کشاورزان آباده طشک و بخش بختگان از کمپین «ما صدای بختگان هستیم» درخواست پلمپ و پر کردن سریع چاه‌های غیرمجاز، ۱۲ ساعته کردن تمامی چاه‌های کشاورزی و اجباری کردن زمان استفاده از آن، نصب کنتور آب کشاورزی بر روی تمامی چاه‌های کشاورزی و گرفتن آب‌بها، لغو مجوز کف‌شکنی پلمپ تمام چاه‌های کشاورزی به مدت پانزده سال و اجاره زمین‌ها توسط دولت از طریق این کمپین پیگیری شود و از دولت و مسئولان محیط زیست خواستند این موارد را هر چه سریع‌تر اجرایی کنند چراکه این موارد را راهکاری برای تسریع در احیای تالاب بختگان می‌دانند.

چندی پیش در مهرماه امسال محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز، نیز در جلسه علنی شورای شهر خواستار پیگیری مطالبات استان فارس در زمینه احیای دریاچه‌های خشکیده به ویژه دریاچه بختگان شد.

وی که معتقد است بحران و جنگ آب در خاورمیانه آغاز شده در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه استان فارس در کانون خشکسالی قرار دارد این معضل باید در استان به درستی مدیریت شود.

به گفته وی رفع مشکلات ناشی از خشکسالی استان فارس نیازمند تبدیل آن به یک مطالبه و عزم استانی و دنبال کردن آن به دور از حاشیه‌سازی‌های سیاسی و تبلیغی است.

محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، که در کنار حمزه ولوی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان فارس، کاروان «ما صدای بختگان هستیم» را همراهی و از این کمپین حمایت می‌کند می‌گوید: بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی که دم از محیط زیست می‌زنند در عمل در پای منافع سیاسی یا مصلحت‌های قومی و استانی خود از موازین و اصول محیط زیستی عبور می‌کنند.

توصیه وی به اعضای کمپین این است که فعالیت‌های خود را در قالب انجمن صنفی پیگیری کنند و حرمت کنشگری خود در حوزه محیط زیست را پاس دارند.

این کاروان در حاشیه بازدید از دریاچه بختگان و صحبت با مردم این منطقه با آیت‌الله سیّد علی فقیه، نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی در این جلسه خطاب به اصحاب رسانه تاکید کرد: اهمیت محیط زیست تالاب بختگان مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد و مسئولان در مسائل محیط زیست اختلافات جناحی و قومی را کنار بگذارند.

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان گفت: باید مردم کشور و دنیا تالاب بختگان و محیط زیست آن را بشناسند تا به اهمیت نجات دادن این تالاب پی ببرند و این وظیفه رسانه‌ها است که بسیار گسترده و به طور جدی صدای این دریاچه تشنه را به گوش مسئولان برسانند.

آیت‌الله فقیه در دیدار با کاروان اصحاب رسانه و فعالان محیط زیست در حمایت از تالاب بختگان اظهار داشت: روزی افتخار ما این بود که حاشیه‌نشینان بختگان و به ویژه شهرستان نی‌ریز رتبه اول تولید گندم را دارند غافل از اینکه کشت بی‌رویه سبب خشکیدن بختگان می‌شود.

وی افزود: باید از کشت‌هایی که مصرف بالای آب را می‌طلبد مانند ذرت و گندم خودداری کرده و به سمت کشت‌هایی دیمی رو آورد و مسئولان و متولیان این حوزه باید در این زمینه آگاهی لازم را به مردم ارائه دهند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان نی‌ریز و استهبان با اشاره به اینکه تولید گندم از ۷۰ هزار تن به هزار تن کاهش یافته،بیان کرد: معیشت مردم به دلیل خشکسالی با مشکل مواجه شده و بخش عمده ساکنان این منطقه مهاجرت کرده‌اند که باید چاره‌ای اندیشید.

آیت‌الله فقیه با بیان اینکه محیط زیست ۱۵ شهر حاشیه بختگان در خطر است، تصریح کرد: به رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست خانم ابتکار در مورد دریاچه بختگان نامه زده و خواستار رسیدگی به شرایط این تالاب بزرگ شدیم.

وی خاطرنشان کرد: این خشکسالی بیشتر از همه به فقیران فشار آورده و مردم درآمدی ندارند که زکات و خمس دهند و به تبع آن شرایط نیازمندان سخت‌تر می‌شود.

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه یکی از دلایل خشک شدن بختگان حفر چاه‌های غیرمجاز است، بیان کرد: ۴ هزار و ۳۰۰ حلقه چاه در منطقه به ۱۷ هزار چاه تبدیل شده و حفر این چاه‌ها سبب افزایش خشکسالی شده است.

آیت‌الله فقیه گفت: من شرم می‌کنم به دیدن روستایی‌ها بروم، کاخ نشینان پایتخت درد این مردم را نمی‌فهمند، ما دیرخیز هستیم و زمانی وارد عمل می‌شویم که فاجعه اتفاق افتاده است.

وی از مسئولان خواست در مورد مسائل محیط زیستی اختلافات را کنار گذاشته و متحد شوند و تاکید کرد: هرکس باید در تخصص خودش حرف بزند و به حرف خود عمل کند، باید به دانشگاهیان میدان بیشتری داد تا با نوآوری مشکلات را حل کنند.

نماینده ولی فقیه در نی‌ریز و استهبان با بیان اینکه ما به تمدن چند هزار ساله خود می‌بالیم در حالی که از کشورهایی که عمر چندانی از تاسیسشان نمی‌گذر عقب‌ماده‌ایم، اظهار داشت: باید الگوی مصرف مردم تصحیح شود، باید از کشورهای دیگر الگوبرداری کرد و به خودکفایی واقعی رسید و این نیازمند مدیریت صحیح و کارشناسی است.

آیت‌الله فقیه با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی به ویژه در حوزه محیط زیست بیان کرد: گورخر آسیایی نیز در حال انقراض است و باید مردم کشور و دنیا تالاب بختگان و محیط زیست آن را بشناسند تا به اهمیت نجات دادن این تالاب پی ببرند.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نیز با ارسال پیامی به کمپین مردمی «ما صدای بختگان هستیم» از کاروان حمایت کرده است.

در متن پیام وی آمده است: تالاب‌های ایران در خشکسالی‌های اخیر و تحت شرایط تغییر اقلیم که یک پدیده جهانی است، دچار تهدید و آسیب‌های فراوان شده است. متاسفانه سیاست‌های مقطعی و فشار بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز با برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی مزید بر علت بوده است. حق‌آبه طبیعی تالاب ها و رودخانه ها در این میان البته نادیده گرفته شده است.

این مشکل در دولت یازدهم، موجب تغییر جهت کلی در بسیاری از سیاست های کشور شده و حق آبه رودخانه ها و تالاب ها و توجه به کاهش برداشت از ذخایر آب به ویژه آب های زیرزمینی در سیاست ها و جهت گیری های توسعه در کشاورزی، صنعت و امور شهری مورد توجه قرار گرفته است. دولت همچنین موضوع ارزیابی زیست محیطی سدها و طرح‌های انتقال آب را جدی دانسته و اجرایی کرده است.

در مورد تالاب بختگان که نگینی ارزشمند در میان ۱۳ تالاب دیگر استان فارس به شمار می رود، برنامه مدیریت زیست بومی در یک فرآیند مشارکتی با حضور تمامی ذی نفعان در دست تدوین بوده که در سفر اخیرم به فارس گزارش آن ارایه و مقرر شد طی ماه‌های آینده نهایی شود. در کارگروه استانی و شورای عالی آب نیز موضوع تامین حق‌آبه تالاب‌های حوزه بختگان مورد تاکید و پیگیری قرار دارد.

بختگان ابتدا متعلق به مردم منطقه و سپس متعلق به همه ایران است. احیای این تالاب و دیگر تالاب های استان و کشور، به اصلاح الگوی کشت و شیوه آبیاری و تامین حق آبه ها با مشارکت مردم، روستاییان و عشایر وابسته است. در این حال، تشکل ها و فعالین محیط زیست سهم مهمی در آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم محلی و کشاورزان در این روند دارند.

فرصت را مغتنم می دانم تا این هم صدایی در نجات بختگان را سپاس گویم و امیدوارم تلاش ها با قوت برای احیای تالاب های این سرزمین ادامه یابد. پایدار و سربلند باشید.

مهندس محمد مهدی برومندی، نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و از حامیان کمپین «ما صدای بختگان هستیم»، روز شنبه هجدهم دی ماه، در مورد احیاء دریاچه بختگان، در صحن علنی مجلس نطق داشت.

پیش از این‌ نیز ۲۸ نماینده مجلس در نامه‌ای از کمپین ما صدای بختگان هستیم حمایت کرده بودند.