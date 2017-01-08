تصادفات فوتی درون شهری در زنجان کاهش یافته است

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی درون شهری در استان زنجان طی ۹ ماهه سالجاری خبر داد و افزود: طی این بازه زمانی ۲۲ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادند.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۴ نفر در تصادفات درون شهری در زنجان جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۲۲ نفر از فوت شدگان در تصادفات درون شهری در استان زنجان۱۸ نفر مرد و ۴نفر زن می باشدو دراین میان ۱۱ نفر از فوتی ها عابرین پیاده، ۸ نفر موتور سواران، ۳ نفرسایر بوده اند.

آفریدون با بیان اینکه بیشترین ساعات تصادفات از ۱۲ ظهر تا ۱۴ عصر و ۴ بعد از ظهر تا ۸ شب است، افزود: تصادفات درون شهری جرحی طی ۹ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش و خسارتی ۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان یاد آورشد: علت بیشتر تصادفات درون شهری طی ۹ ماهه نخست سال جاری در استان زنجان توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و سبقت ناگهانی است.

آفریدون تصریح کرد: متاسفانه طی۹ ماهه سالجاری بیش از ۵۰ درصد ازتصادفات را موتور سواران مقصر بودند و موتورسواران به علت اینکه از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشترین تصادفات فوتی درون‌شهری را به خود اختصاص می‌دهند.

وی یاد آورشد: متاسفانه عابرین پیاده هم در تصادفات نقش بسیاری مهمی را دارند و به جای عبور از پیاده رو ها از سواره روها تردد می کنند که این خود تصادفات را تشدید می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: متاسفانه رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه می کنند و این امر از عوامل موثر در وقوع تصادفات است.