وظایف دستگاه های اجرایی برای تثبیت جایگاه فرهنگی مساجد تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ای از لایحه برنامه در خصوص تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه مقرر شد؛ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظف شد در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری وهادی روستایی وشهرکها وشهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
همچنین طبق تبصره این ماده مساجد از پرداخت هزینههای حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف میباشند.
ب- مالکان مجتمعهای تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظف شدند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمعها و مکان احداث در چهارچوب نقشههای مصوب به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری میرسد.
ج- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها نیز موظف شدند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستانهای ملی و بوستانهای شهری اقدام کنند.
د- کلیه دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعههای ورزشی، مجتمعهای رفاهی، تفریحی و مجتمعهای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، هم موظف شدندنسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
هـ- وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت نیز موظف شدند تمهیدات و اقدام لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانههای مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق بخش غیردولتی بهعمل آورند.
و: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف شد به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری برخوردار گردند.
نمایندگان با 176 رای موافق 9 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.
نظر شما