ضرورت ایجاد مرکز مستقل و هوشمند برای مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد دهقان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: اکنون با تلاش نمایندگان مجلس موضوع شفافیت در مبارزه با فساد به مراحل نهایی تقریبا نزدیک شده است و علاوه برآن اگر مسئله تسهیلات نجومی را هم رفع و علاوه برآن مرکزی را برای مبارزه با فساد ایجاد کنیم به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.

وی گفت: بررسی های دقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ۴۰ کشور نشان می دهد که این کشور ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی مرکزی را تاسیس کرده اند که حلقه اتصال منتهی به مقابله با فساد شده است.

دهقان افزود: کسانی که می گویند باید با فساد مقابله کرد اما از سوی دیگر با شفافیت مخالفند نباید چندان حرفشان را جدی گرفت چرا که مبارزه با فساد بدون شفاف سازی معنا ندارد.

نماینده مردم طرقبه و چناران در پاسخ به الیاس حضرتی نماینده مجلس و دیگر مهمان این برنامه که از مصوبه مجلس درباره اختصاص تسهیلات قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال با وجود منابع کم بانک ها انتقاد کرده بود گفت: این موضوع شاید به علت اقتصادی درست باشد اما بالاخره در فضای عمومی کشور این پرسش مطرح است که اگر نداشتید چرا یک فرد هزار میلیارد تومان وام گرفته است در حالی که ما برای ازدواج فقط ۱۰ میلیون تومان می خواهیم.

وی افزود: در صندوق ذخیره فرهنگیان فردی هزار و ۲۰۰ میلیارد فقط با ۳۰ میلیارد تومان وثیغه تسهیلات گرفته بود بنابراین وقتی مردم متوجه این موضوع می شوند خواسته هایی دارند که باید پاسخ دهیم.

دهقان با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید سیاسی و یا انتخاباتی شود گفت: متاسفانه فساد هم در زمان دولت قبل بوده و اکنون هم ادامه دارد به عنوان نمونه بابک زنجانی در دولت قبل تخلف کرد اما اکنون ده ها بابک زنجانی وجود دارند.

الیاس حضرتی نیز در این برنامه افزود: برای مبارزه با فسا د آزادی رسانه ای و امنیت خبرنگار و روزنامه نگار مهم است بنابراین بر چه اساس فردی که مسئله املاک نجومی را مطرح می کند باید بازداشت شود.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه فساد را باید ریشه ای حل کرد، عملکرد دولت را در موضوع فیش های حقوقی مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت از خود شروع و مدیران متخلف را هم اخراج کرد و گفت بقیه باید برگردانند.

وی افزود: البته نباید این موضوعات را چنان گسترده نشان داد که مردم بی اعتماد شوند. الیاس حضرتی تاکید کرد: جناحی یا سیاسی کردن مبارزه با فساد فایده ای ندارد و باید با اصل فساد مقابله کرد تا جامعه آسیب نبیند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت نباید فقط در موضوع اقتصادی باشد و باید در موضوعات اجتماعی و سیاسی هم وجود داشته باشد.

الیاس حضرتی افزود: نظام جمهوری اسلامی با اعتماد مردم شکل گرفته و لازمه حفظ این اعتماد صداقت و راستگویی است.

وی تصریح کرد: برای حفظ اعتماد باید دیوارهای شیشه ای درست شود و شفافیت ایجاد کرد تا مردم راحت تر باشند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در تمامی دوره ها اغلب دولت ها شعار عدالت را داده اند اما متاسفانه توفیقی در تنظیم ساختار شفافیت نداشته ایم.

حضرتی تأکید کرد: اعتراف می کنم نتوانستیم این چنین سیستمی را که به راحتی بتواند همه رفت و آمدها را بررسی کند تنظیم کنیم.

وی با اشاره به کمک ایران به وضعیت امنیتی عراق گفت: بخش اقتصادی عراق را ترکیه می برد و در خصوص مسئله سوریه هم همین مسئله مطرح است.

حضرتی افزود: ما یک انقلاب بزرگ با اهداف عالی انجام دادیم و تجربه کافی برای کشورداری نداشتیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: الان دستاوردهای مختلف در نکات متعدد وجود دارد و ما تجارب آنها را کنار می گذاریم و باید خودمان کشف کنیم که این اشتباه است.

وی گفت: ما جزئی نگریم به جای اینکه کل را نگاه کنیم، مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و ... با هم ارتباط دارد و اگر قرار است شفافیت داشته باشیم باید در مسائل سیاسی هم باشد و افراد مختلف در مجلس باشند و تأئید صلاحیت نشوند.

حضرتی افزود: ما اغلب مریض هستیم که موضوعات را سیاسی کنیم، هر وقت مبارزه با فساد سیاسی شد، مطمئن باشید که موفق نمی شوید.

وی با اشاره به طرح دکتر دهقان گفت: ما کمک کردیم و این طرح مصادف شد با طرح فیش های حقوقی که به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این مسئله ممکن است در همه قسمت ها وجود داشته باشد و من فکر می کنم که دولت خیلی دقیق عمل کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه فیش های حقوقی به روایتی بین ۲۰ تا ۲۳ میلیارد تومان است که در حال برگشت است اما آیا تمام موضوعات فساد فیش های حقوقی است؟

حضرتی گفت: ما یک موضوعی بنام بابک زنجانی داریم که تا ۱۲ هزار میلیارد تومان جا به جا شده و حالا از آقای دهقان قول می گیرم که تقاضای تحقیق و تفحص از این پرونده شود.

وی افزود: این باید یک خط مشی شود که چنین ماجرایی دیگر تکرار نشود.

دولت در موضوع حقوق های نجومی خوب عمل نکرد

در ادامه برنامه محمد دهقان دیگر نماینده مجلس در خصوص موضوع برنامه گفت: اگر با فساد در کشور مبارزه نشود اصل نظام تهدید می شود.

وی افزود: در روزهای ابتدایی مجلس طی یک جلسه با بازرسی کشور، طرح رسیدگی به اموال مسئولین در مجلس هفتم مطرح و تصویب شد.

دهقان تصریح کرد: ۱۰ سال مبارزه شد تا این قانون در سال ۹۴ تصویب شد.

وی در خصوص علت چرایی طولانی شدن تصویب این قانون گفت: مقاومت از طرف مسئولین برای اجرا شدن این قانون وجود دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: با مقایسه طرح سال ۸۴ و طرح تصویب شده در سال ۹۴ افزود: طرح فعلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد ضعیف است اما باز هم یک گام رو به جلو است.

دهقان خاطرنشان کرد: بعد از تأئید شدن حکم مفسدان اقتصادی اساسی آنها با تلاش ما معرفی می شود.

وی در خصوص علنی شدن محاکمه مفسدان اقتصادی تصریح کرد: این طرح در صحن علنی تصویب نشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد قانون خوبی است که سال ۹۰ تصویب شده است.

وی تأئید کرد: کسی که فساد ستیز باشد نمی تواند اینطور مسائل را تحمل کند و تعدادی می خواهد با نام سیاسی کردن می خواهند جلوی این مسئله را بگیرند.

دهقان گفت: در زمان بابک زنجانی و رحیمی ما پیگیری کردیم که این مسائل فراموش نشود.

وی افزود: قوه قضائیه وقتی می خواهد با یک مسئله برخورد شود می گوید سیاسی شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: من مخالف سیاسی شدن هستم اما افرادی که می گویند سیاسی نکنید دنبال این هستند که مسائل بررسی نشود.

دهقان گفت: وقتی یکی فساد کرد باید با او برخورد شود.

وی تصریح کرد: دولت در بحث حقوق های نجومی خوب برخورد نکرده است و در حال صاف کردن این موضوع است.

این نماینده مجلس گفت: بحث بر سر ۲۰ یا هزار میلیارد تومان نیست موضوع بر سر اعتماد مردم است که با این مسائل آبروی کشور رفته است.

دهقان افزود: نباید با کلمه جناحی شدن جلوی برخورد با فساد گرفته شود و مشکل کشور این است که با بازی با کلمات می خواهیم مسائل را حل کنیم.

وی تأکید کرد: ما انتظار داریم قوه قضائیه و قانون رسیدگی به اموال مسئولین عمل کند.

دهقان گفت: پرونده بابک زنجانی سر و صدایش در مجلس نهم بلند شد و پیگیری را از آنجا شروع کردیم.

وی در خصوص موضوع فیش های نجومی افزود: دهها مورد تخلف در این زمینه صورت گرفته است اما در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره ای نشده و در دولت بررسی صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آمار نجومی بگیرها بسیار بیشتر است.