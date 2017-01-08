مه گرفتگی و کاهش دید در گیلان/ ترافیک روان در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌های کشور ترافیک عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در اکثر محورهای استان گیلان مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود ، شمشک - دیزین، پونل - خلخال و سروآباد - پاوه مسدود است.