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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۴

لیگ برتر بسکتبال کشور

تیم لوله آ.اس حریف شهرداری اراک در هفته دوازدهم شد

تیم لوله آ.اس حریف شهرداری اراک در هفته دوازدهم شد

شیراز-در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال کشور تیم لوله آ.اس به مصاف شهرداری اراک می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور تیم لوله آ.اس شیراز روز دوشنبه ۲۰ دی ماه به مصاف شهرداری اراک می رود.

لوله آ.اس که بازی هفته های پیش خود را با ناکامی مقابل حریفان به پایان رسانده مترصد شکست حریفان در این رویداد است تا با جبران ناکامی ها از قعرنشینی رهایی یافته و به ماندن در لیگ برتر امیدوار شود.

نماینده شیراز در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در حالی به مصاف حریف اراکی در هفته دوازدهم می رود که بازی هفته پیش خود را با نتیجه ۸۸ بر ۷۷ به شهرداری کاشان واگذار کرده است.

آ.اس از ۱۱ بازی و کسب ۱۰ امتیاز در قعر جدول رده بندی جا خوش کرده و شهرداری اراک نیز که ۲۰ امتیازه است رده چهارم جدول را در اختیار دارد.

کد مطلب 3871309

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