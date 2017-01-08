ماندگاری اقتصادمقاومتی در گرو خرید کالای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت با اشاره به اینکه جمعیت غالب ایران جمعیتی جوان است، اظهار داشت: جوانان این کشور مطالباتی همچون اشتغال و فرصت های شغلی دارند و ما باید کاری کنیم که بتوانیم به این مطالبات پاسخ مناسب ارائه دهیم.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم توسعه اقتصادی داشته باشیم و اقتصاد کشور بتواند به مطالبات جامعه پاسخگو باشد نیازمند فراهم شدن فضایی مناسب برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران هستیم.

جهانگیری خاطر نشان کرد: بخشی از وظایف برای فراهم کردن این فضا جزو وظایف حاکمیت و دولت است از جمله آن که دولت باید ثبات اقتصادی، شرایط بین المللی مناسب و امنیت در کشور را فراهم کند و در کنار آن فضای فرهنگی حاکم بر جامعه نیز باید برای فعالان اقتصادی مناسب باشد به گونه ای که فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران احساس کنند که در جامعه مورد احترام هستند.

وی با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید برای فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: همزمان با تلاش های دولت، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و معتقد هستیم که این سیاست ها می تواند کشور را به سمت شکوفایی هدایت کند.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه معمولا اقتصاد دانان نظرات متفاوتی نسبت به یک موضوع مشخص دارند افزود: خوشبختانه درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اجماع مناسبی در میان اقتصاد دانان بوجود آمده و عزمی ملی در میان نهادها و دستگاه های مختلف کشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و همگان باور دارند که اقتصاد مقاومتی می تواند گره گشای مشکلات کشور باشد.

وی ادامه داد: حالا که شرایط مساعدی فراهم شده، نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باید از فرصت فراهم شده استفاده کرده و به فعالیت و کار و تلاش بپردازند.

جهانگیری اضافه کرد: در سال جاری با وجود کاهش بهای نفت و محدودیت های اقتصادی،‌ دولت توانست دستاوردهای خوبی در رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغالزایی کسب کند که این دستاوردها در نوع خود کم نظیر است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه بخش فرهنگ را پیش ران و پیش برنده اقتصاد و توسعه کشور دانست و افزود: فرهنگ و هنر به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های کشور اگر به کمک توسعه کشور بیایند، روند توسعه شتاب و سرعت مضاعفی پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال زایی جز از طریق سرمایه گذاری و تولید میسر نیست گفت: برای اینکه تولید کنندگان و سرمایه گذاران کشور بتوانند با خیال آسوده کار و تلاش کنند، باید نسبت به وجود تقاضا برای کالا و محصولات خود اطمینان داشته باشند.

جهانگیری با اشاره به گرایش برخی افراد و خانواده ها برای خرید کالای خارجی تصریح کرد: اگر نخبگان فرهنگی و هنری کشور به صحنه بیایند، این نگرش غلط در جامعه تغییر خواهد کرد و مردم برای خرید تولیدات داخلی اشتیاق پیدا خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: بخش مهندسی و تولیدات ایرانی در سال های اخیر تحولات فراوانی پیدا کرده و امروز متخصصین ایرانی سکوهای نفتی می سازند که دانش آن در انحصار چند کشور محدود است.

وی با تاکید بر اینکه مهندسین جوان کشور قادر هستند کارهای بزرگ انجام دهند گفت: امروز با استفاده از توان داخلی قادر هستیم نیروگاه ها و پالایشگاه های بزرگ احداث کنیم البته نباید خود را از دانش روز جهانی بی نیاز بدانیم و باید از تجربیات و دانش کشورهای موفق نیز استفاده کنیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه اگر کالایی ایرانی بود به معنای کیفیت پایین آن نیست خاطر نشان کرد: البته تولید کنندگان ایرانی نیز نباید دست از تلاش برای بهبود کیفیت بردارند و باید بدانند که اگر بدنبال رقابت و بهبود کیفیت نباشند قادر نخواهند بود در بازار موفق شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان و اینکه اقتصاد دانش بنیان متکی به فکر و دانش جوانان است گفت: امروز بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند و میزان فروش محصولات این شرکت ها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است و تولیدات این شرکت ها در زمینه های مختلف آی تی،‌ هوا فضا، ‌نانو تکنولوژی و .... است.