به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت گفت: هر رویدادی که با هر مناسبت، زمینهساز معرفی بهتر و مطلوبتر شیراز و توانمندیهای این شهر باشد، مورد حمایت شهرداری بوده و است.
وی با تصریح اینکه شهرداری همواره از رویدادهایی که منافع شیراز و شهروندان این شهر را تامین کرده و در راستای رشد و اعتلای شیراز باشد حمایت کرده و میکند، گفت: اکنون هم شهرداری در زمینههای مختلف و متناسب با نیاز و ضرورت همراهی و حمایت خواهد کرد.
پاکفطرت گفت: شهرداری قطعا شیراز را بیشتر و بهتر از آنچه امروز بوده، به لحاظ مسائل ترافیکی، حمل و نقلی، زیباسازی و محیطی، آماده پذیرایی و استقبال از میهمانان این رویداد خواهد کرد.
شهردار شیراز با بیان اینکه حضور حتی یک تیم ورزشی در یک شهر میتواند به واسطه جذابیتهای آن، زمینهساز رونق بیشتر، شناخت بیشتر و معرفی بهتر باشد، گفت: اینکه یکسال را با داشتن عنوان پایتختی جوانان جهان اسلام، میزبان گردشگران داخلی و خارجی با اهداف فرهنگی و اجتماعی باشیم، بسیار خوب و تاثیرگذار است.
پاکفطرت همچنین فرصت پایتختی جوانان جهان اسلام را موقعیتی منحصر بهفرد برای افزایش اتحاد و همدلی و همراهی بین جهان اسلام در مقابل سیاستهای تفرقه افکنانه غرب و دشمنان اسلام و مسلمانان دانست و تاکید کرد که باید همه تلاش کنند تا از این ظرفیت برای وحدت بیشتر بین تمام مسلمانان استفاده مطلوب شود.
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