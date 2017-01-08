بازارهای جهانی در انتظار شنیدن سیاستهای اقتصادی ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، انتشار آمار اقتصادی آمریکا و چین تا اواخر این هفته و نیز کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در روز چهارشنبه هفته جاری می تواند نشان دهنده خط مشی روابط تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان باشد.

ترامپ که تا ۱۲ روز دیگر به طور رسمی وارد کاخ سفید می شود، در روز چهارشنبه همین هفته اولین کنفرانس خبری خود را از زمان پیروزی در انتخابات نوامبر سال گذشته میلادی برگزار خواهد کرد؛ البته پیش از این ترامپ چندین بار در توئیتر خود در مورد موضوعات مختلف اظهار نظرهای جنجالی کرده است.

کنفرانس خبری چهارشنبه زمینه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا نگرش ترامپ را در مورد اقتصاد چین و نیز اقتصاد داخلی آمریکا ارزیابی کنند و بر اساس سیاست های او، سرمایه گذاری خود در بازارهای جهانی را تنظیم کنند.

پیش بینی می شود در این کنفرانس خبری، جزئیات سیاست های ترامپ در مورد اصلاحات مالیات، برنامه هزینه زیرساخت ها و نیز موضع وی در راستای تحرکات اقتصادی چین بیان شود.

این در حالی است که برخی از تحلیل گران بازار، در مورد تبعات وسیع سیاستهای اقتصادی و سیاسی ترامپ در مورد روابط آمریکا با جهان، نگران هستند.

گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برنامه های ترامپ در حوزه تجارت و سیاست خارجی موجب تهدیدات جدی برای اقتصاد جهانی می شود؛ ضمن اینکه جنگ تجاری آمریکا با چین و مکزیک می تواند بیشتر از آنکه به نفع این کشور تمام شود زمینه آسیب بیشتر به اقتصاد ایالات متحده را فراهم کند.