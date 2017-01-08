متولی فروش نفت ایران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاردر معاون وزیر نفت امروز با صدور حکمی سعید خوشرو را به عنوان مدیر جدید امور بینالملل شرکت ملی نفت منصوب کرد.
سیدمحسن قمصری مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت به دلیل بازنشستگی از این پست کلیدی صنعت نفت کنار گذاشته شده است.
در متن حکم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خطاب به سعید خوشرو آمده است:
با توجه به مراتب تعهد، دانش، مهارت، توانایی و تجربه جنابعالی در امور بینالملل، به موجب این حکم به عنوان مدیر امور بینالملل منصوب میشوید.
انتظار میرود برنامههای زیر را با اولویت ویژه پیگیری فرمایید.
ـ همسوسازی برنامههای آن امور با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
ـ استفاده ثمربخش از نیروهای جوان و خلاق
ـ چابکسازی ساختار سازمانی و سرعت بخشیدن به انجام فعالیتهای آن امور
ـ حداکثرسازی درآمدها و کاستن از هزینههای حمل و نقل و نگهداری محمولات
ـ تنوع بخشیدن به بازارها و مشتریان نفت خام و فرآوردههای نفتی
ـ استفاده از روش های نوین و هوشمند بازاریابی بینالمللی
ـ استفاده بهینه از بورس و انرژی
ـ افزایش کارایی، بهرهوری و ثمربخشی فعالیتها
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