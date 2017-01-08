به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه شنبه در همایش تحلیل علمی منشور حقوق شهروندی که در کانون وکلای خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده جهت صرف کردن دو فعل «خواندن» و «خواستن» برای همه مردم تدوین شده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف دولت، در رونمایی این منشور یادآوری آشنایی مردم با حقوق خود که همان «خواندن» است، بوده که آن ها پس از مطالبه حق به دنبال استیفای آن نیز باشند که این نیز صرف فعل «خواستن» است.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در این راستا دو رویکرد برای این منشور درنظر گرفته شد؛ نخست رویکردی که توسط حامیان این منشور گرفته شد که حمایت عملکرد دولت در حوزه حقوق شهروندی را نشان می دهد و دوم اینکه رویکرد انتقادی است که لزوما افراد تشکیل دهنده آن را مخالفان دولت تشکیل نمی دهند اما آن ها این رفتار دولت را به نوعی تبلیغاتی و حتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت لازم عنوان کردند.

وی با بیان اینکه ارجاعات قانونی منشور حقوق شهروندی نیز در پایان این منشور آمده، تصریح کرد: این بدان معنی است که به خاستگاه قانونی این منشور اشاره کند.

سیمایی صراف با تاکید به اینکه رونمایی از منشور حقوق شهروندی رونمایی از حقوق فطری ملت ایران است، گفت: پاسخ بسیاری از انتقادات در خصوص منشور حقوق شهروندی به بررسی ریشه ها و مبانی حقوقی این منشور بازمی گردد و این موضوع را می توان از لحاظ فلسفی نیز توجیه کرد که دولت با تدوین این منشور تنها حقوق مردم را یادآوری و جمع آوری کرده است.

وی عنوان کرد: اگر به این منشور از دید دیگری بنگریم، متوجه خواهیم شد که منشور حقوق شهروندی می تواند برداشت های تفصیلی رئیس قوه مجریه کشور از قانون باشد که این برداشت ها هیچ تضاد و تعارضی با قانون اساسی و قوانین دیگر ندارد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه برخی از قسمت های منشور نیز به وزارتخانه های مختلف مربوط است، گفت: بنابراین دستورالعملی تصویب و به هر کدام از وزارتخانه ها ارسال شده که موظف هستند ظرف شش ماه گزارش خود را در خصوص اجرای قانون شهروندی به رئیس جمهور اطلاع دهند.

وی با بیان این مطلب که ضمانت اجرای اصلی این منشور افکار عمومی هستند، ادامه داد: هنگامی که رئیس جمهور این منشور را با مردم در میان می گذارد یعنی از آن ها می خواهد که بعد از مطالعه به دنبال احقاق حقوق خود در جامعه باشند.

سیمایی صراف با یادآوری این مساله که لوایحی مرتبط با منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است، تصریح کرد: این لوایح به زودی به مجلس ارائه داده می شوند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نهادی برای پیگیری حقوق شهروندی در حال تاسیس است که بتواند از حقوق مردم حراست و حمایت کند.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی توجه نسبت به برخی از قوانین به ویژه حقوق شهروندی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد، ابراز کرد: در این راستا این منشور می تواند شرایط مساعدی را برای اطلاع مردم از حقوق خود آنان فراهم کند.