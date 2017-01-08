۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۴۴

فرماندار ویژه جهرم:

۱۵۰۰ فقره سند مالکیت روستایی در جهرم صادر شد

جهرم-فرماندار ویژه شهرستان جهرم از صدور هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت روستایی در این شهرستان خبر داد.

علیرضا صحرائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در یکسال گذشته میزان ۲۸۵ هزار متر مربع از معابر روستاها آسفالت شده که مبلغ هزینه کرد آن افزون‌بر ۵۷ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان جهرم دارای طرح هادی مصوب هستند، از صدور تعداد هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت در اماکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم همچنین با اشاره به واگذاری تعداد ۱۰۵ قطعه زمین مسکونی در روستاها به افراد فاقد زمین و مسکن، بیان کرد: چراغ توسعه روستایی با کمک و همیاری نهادهای حمایتی از جمله بنیاد مسکن و تلاش دو چندان کارگزاران در مناطق روستایی همچنان روشن است.

