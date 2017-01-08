به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان استان قم روز شنبه به پایان رسید و شکست تیم صدرنشین سیاه جامگان برابر سپید زاگرس عجیب‌ترین نتیجه هفته چهارم بود که سبب شد سیاه جامگان صدر جدول را از دست بدهد.

در مسابقات این هفته که در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال سیاه جامگان که هر ۳ دیدار خود در این فصل را با پیروزی پشت سر گذاشته بود برابر تیم فوتبال سپید زاگرس که پیش از این فقط یک پیروزی در کارنامه داشت ۲ بر یک شکست خورد.

آریا تیم ۷ امتیازی جدول پیش از مسابقات هفته چهارم از فرصت شکست سیاه جامگان استفاده نکرد و در مسابقه برابر صبا به تساوی یک بر یک دست یافت و جمع امتیازات خود را به ۸ رساند اما همچنان پشت سر سیاه جامگان باقی ماند.

بهترین فرصت طلبی را در بازی‌های این هفته شاهین کرد که در باربر تیم قعرنشین عقاب با نتیجه ۹ بر یک به پیروزی رسید و به لطف این پیروزی راحت به صدر جدول لیگ نونهالان صعود کرد و بالاتر از رقبای خود قرار گرفت.

هنگ نیز در بازی با سهیل با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و این شکست سبب شد هنگ نتواند خود را به تیم‌های صدرنشین نزدیک کند و دارای موقعیت متزلزلی در میانه جدول شود ضمن اینکه پیام نیز ۲ بر یک برابر سفیر شکست خود.

مسابقات لیگ نونهالان زیر ۱۴ سال استان قم با حضور ۱۰ تیم به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و قهرمان این مسابقات نماینده قم در مسابقات فوتبال نونهالان کشور در دسته مناطق خواهد بود.