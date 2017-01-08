سنسوری برای شبیه سازی مچ دست ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بابک آزموده مجری طرح، هدف از انجام این تحقیقات را ارائه الگوریتم تخمین نیروهای دست با استفاده از روش‌های مدل سازی غیر پارامتریک دانست و گفت: برای این منظور درصدد بودیم تا با استفاده از طراحی و ساخت سنسوری نحوه انقباض عضلات دست را مدل سازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این تحقیقات موفق به طراحی و ساخت سنسوری با سه درجه آزادی شدیم، اظهار کرد: این سنسور برای اندازه گیری نیروهای ایجاد شده در راستای مختلف با قابلیت اندازه گیری نیرو و تغییرات نیروی دست طراحی شده است.

آزموده با تاکید بر این که این سنسور همچنین قادر است مدل تولید نیرو در عضلات مچ دست را با خطای حداقل ممکن انداره گیری کند، ادامه داد: برای این منظور طی آزمایش طراحی شده داده های مربوط به نیرو و سیگنال عصبی حاصل از انقباض عضلات به صورت هم زمان ثبت می شوند.

مجری طرح اضافه کرد: در مرحله بعد این داده ها به شبکه عصبی داده شد که از این طریق توانستیم مدلی از انقباض عضلانی دست تهیه کنیم.

به گفته این محقق با استفاده از سیگنال های به دست آمده به وسیله حسگر و داده های ثبت شده از فعالیت عضلات در طول مدت فعالیت، مدلی از مکانیسم تولید نیرو به وسیله مچ دست ایجاد شد که قادر به شبیه سازی فرآیند تولید نیرو با دقت قابل قبولی است.

وی با اشاره به اهمیت داده های به دست آمده از این پروژه تحقیقاتی، یادآور شد: با استفاده از این روش می‌توان علاوه بر تولید دست مصنوعی، از آن به عنوان جراحی از راه دور نیز استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: از نتایج این تحقیقات می‌توان در حوزه‌های ارتباط انسان با ماشین، جراحی از راه دور و بدست آوردن مدل غیر پارامتریک از انقباض عضلات بهره برداری کرد.

آزموده با تاکید بر این که این طرح به ثبت داخل رسیده است، از انتشار دو مقاله از این تحقیقات خبر داد که انتشار آن مراحل نهایی خود را طی می کند.

پروژه تحقیقاتی «طراحی و ساخت یک حسگر نیروی دو درجه آزادی به منظور تخمین نیروهای دست» در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی بایک آزموده و به راهنمایی دکتر احمدی پژوه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد اجرایی شد.