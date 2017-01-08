کمک ۳۰ میلیارد ریالی خیران آذربایجان شرقی برای مسکن نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با کمک خیران استان در ۹ ماهه امسال برای ۲۶۵ خانوار فاقد مسکن با هزینه ای بیش از ۲۵ میلیارد ریال مسکن مناسب احداث و خریداری شده است.

وی افزود: طی ۹ ماهه امسال یک هزار و ۲۹۸ مسکن مددجویی و فضاهای جانبی آنها با هزینه ای بیش از ۱۸ میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شده و این در حالی است که بیش از یک هزار و ۵۰ خانوار تحت حمایت فاقد مسکن هستند و منازل مسکونی یک هزار و ۹۴۳ خانوار شهری و روستائی نیز نیازمند تعمیر است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی تعمیر و بازسازی مسکن مددجویان، احداث سرویس بهداشتی، پرداخت وام مسکن، بهسازی منازل مددجویان ساکن روستا و مناطق محروم را از دیگر اقدامات این نهاد عنوان و خاطرنشان کرد: تامین سرپناه برای مددجویان یکی از اولویت های مهم کمیته امداد استان است.

وی گفت: طرح رضوان با هدف کمک به تامین مسکن مددجویان تحت حمایت اجرا می شود و خیران استان از ابتدای امسال تاکنون در قالب این طرح بیش از ۳۰ میلیارد ریال به مسکن نیازمندان کمک کرده اند.

دشتی با اشاره به اینکه ارتقای سطح کیفی ساختمان‌ها، رعایت اصول فنی، تهیه نقشه مناسب و نظارت دقیق بر مراحل ساخت منازل مددجویی از جمله مواردی است که با دقت اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد سرپناه و ساخت مسکن برای مددجویان یکی از مهمترین دغدغه‌های این نهاد است تا خانواده‌های فاقد مسکن مناسب از سرپناهی مستحکم و مقاوم بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز ۵۰۱ واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت پوشش خریداری و احداث شد که این امر بیانگر توجه بیش از حد این نهاد به ایجاد سرپناه برای نیازمندان است و البته ساخت و خرید مسکن برای مددجویان همت جمعی و مشارکت همه جانبه مسئولان و مردم خیر را می‌طلبد و با توسعه همکاری‌ها می‌توانیم یکی از مهمترین نیازهای خانواده‌های نیازمند را تامین کرده و به توانمندی آنها کمک کنیم.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی تصریح کرد: تعمیر، مقام سازی و احداث حمام و سرویس بهداشتی از دیگر خدمات این نهاد به خانواده‌های تحت پوشش است به طوری که در سال گذشته ۴۸۴ مسکن مددجویی تعمیر، تکمیل و بازسازی شده و خیران و نیکوکاران می‌توانند برای تامین سرپناه خانواده‌های نیازمند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را در قالب طرح رضوان به دفاتر کمیته امداد استان تحویل دهند.

دشتی احداث حمام و سرویس بهداشتی را یکی از شاخصه‌های اصلی کمیته امداد برای ارتقای سطح بهداشت خانواده‌های تحت حمایت عنوان کرد و گفت: توجه به سلامت خانواده‌های تحت حمایت از جمله دلایل احداث حمام و سرویس بهداشتی است که تا کنون در قالب این طرح توانسته‌ایم در پیشگیری از بیماری‌های احتمالی و ارتقای سطح سلامت و بهداشت خانواده‌ها گام‌های موثری برداریم.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر نیاز این نهاد به کمک خیران استان اظهار داشت: از خیران مسکن ساز آذربایجان شرقی دعوت می شود کمیته امداد را در تحقق بخشیدن به امر مهم ساخت مسکن مددجویی یاری کنند.