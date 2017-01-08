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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

همایش مدافعان حرم در زنجان برگزار می شود

همایش مدافعان حرم در زنجان برگزار می شود

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر همایش بزرگ مدافعان حرم ۱۵ بهمن ماه سالجاری در مصلای نماز جمعه برگزار می شود.

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش بزرگ مدافعان حرم در مصلی شهر زنجان خبر داد و افزود: این همایش بزرگ ۱۵ بهمن ماه سالجاری برگزار می شود. 

وی اظهار کرد: رزمندگان زنجانی در هشت سال دفاع مقدس همیشه پیشتاز بودند و در اکثر عملیات‌ها حضور داشتند و از استان زنجان شهیدان و جانبازان زیادی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب، دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان را ندیده‌اند و باید امروز این افتخارات برای این نسل به خوبی تبیین شود. 

خسروی تاکید کرد: باید رشادت های رزمندگان در خصوص دفاع از حرم به خوبی در زنجان گرامی داشته شود.

وی افزود: ایام دهه فجر فرصت خوبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید از این فرصت ارزشمند در راستای بصیرت افزایی مردم استفاده شودو در این میان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان در این راستا مدیریت و برنامه ریزی لازم را دارد. 

خسروی تصریح کرد: دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید از تمام فرصت ها برای خنثی کردن و از بین بردن فتنه های دشمن استفاده شود. 

وی گفت: دهه فجر فرصت خوبی برای نشان دادن ابهت و اقتدار ایران است و اینکه جوانان بدانند که در زمان انقلاب استکبار درصدد براندازی نظام بود ولی با مدیریت مدبرانه امام خمینی(ره) و مردم هرگز موفق نشدند.

کد مطلب 3871331

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