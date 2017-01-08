همایش مدافعان حرم در زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش بزرگ مدافعان حرم در مصلی شهر زنجان خبر داد و افزود: این همایش بزرگ ۱۵ بهمن ماه سالجاری برگزار می شود.

وی اظهار کرد: رزمندگان زنجانی در هشت سال دفاع مقدس همیشه پیشتاز بودند و در اکثر عملیات‌ها حضور داشتند و از استان زنجان شهیدان و جانبازان زیادی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب، دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان را ندیده‌اند و باید امروز این افتخارات برای این نسل به خوبی تبیین شود.

خسروی تاکید کرد: باید رشادت های رزمندگان در خصوص دفاع از حرم به خوبی در زنجان گرامی داشته شود.

وی افزود: ایام دهه فجر فرصت خوبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید از این فرصت ارزشمند در راستای بصیرت افزایی مردم استفاده شودو در این میان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان در این راستا مدیریت و برنامه ریزی لازم را دارد.

خسروی تصریح کرد: دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید از تمام فرصت ها برای خنثی کردن و از بین بردن فتنه های دشمن استفاده شود.

وی گفت: دهه فجر فرصت خوبی برای نشان دادن ابهت و اقتدار ایران است و اینکه جوانان بدانند که در زمان انقلاب استکبار درصدد براندازی نظام بود ولی با مدیریت مدبرانه امام خمینی(ره) و مردم هرگز موفق نشدند.