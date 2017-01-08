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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۲

یک مطالعه علمی ثابت کرد؛

وقتی گیاهان خودشان را با زندگی شهری هماهنگ می کنند

وقتی گیاهان خودشان را با زندگی شهری هماهنگ می کنند

یک مطالعه علمی نشان داده حیوانات و گیاهان در حال هماهنگی خود با زندگی شهری هستند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، این مطالعه که در دانشگاه واشنگتن و با بررسی ۱۶۰۰ نمونه در سراسر جهان انجام شده، حاکی از آن است که فنوتایپ(ظاهر فیزیکی ژن ها)  گیاهان و حیوانات به دلیل زندگی شهری در حال تغییر است. چنین تغییری به طور حتم روی اکوسیستم و سلامت انسان ها نیز تاثیرگذار است.

دانشمندان متوجه شده اند فنوتایپ برخی گونه ها تحت تاثیر محیط زندگی آنها در محیط شهری است. این تغییرات شامل اندازه بدن، عادت های تولید مثل و رفتار است.

مارینا آلبرتی، یکی از محققان نویسنده این تحقیق در دانشکده  طراحی و برنامه ریزی شهری در این باره می گوید: ما متوجه علائمی از تغیر فنوتایپ ژن ها و همچنین تغییراتی بسیار عظیم تر در  سیستم های شهری شدیم.  می توان  اینطور نتیجه گرفت که جهانی سازی به طور حتم روی بسیاری موارد تاثیر می گذارد.

 همچنین این تحقیق شواهدی جمع آوری کرده که انسان در حال ورود به مرحله ای به نام Anthropocene است. این یک دوره زمین شناسی است که در آن انسان ها به طور قابل توجهی حیات روی زمین را تغییر می دهند.  

کد مطلب 3871336

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