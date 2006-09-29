به زودي نماينده آژانس براي آغاز ساخت مركز غني سازي بين المللي وارد روسيه خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي، كرينكو در جمع روزنامه نگاران گفت :"متخصصين آژانس به زودي به مسكو وارد خواهند شد تا كار خود را در زمينه ساخت يك مركز غني سازي بين المللي در آنگارسك آغاز كنند و پس از آن ما سميناري كاري با آژانس برگزار خواهيم كرد".

كرينكو همچنين افزود: انتخاب شهر آنگارسك در شرق سيبري و 5 هزار كيلومتري مسكو به عنوان مكان تاسيس اين مركز بين المللي تصادفي نبوده است، اين شهر معمولاً با بخش هسته اي غير نظامي در ارتباط بوده است و به همين سبب كار در آنگارسك كه شهري با تواناييهاي اضافي در اين زمينه است مي تواند تحت كنترل آژانس قرار گيرد.

"ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه در ماه ژانويه سال جاري طرح پيشنهاد تاسيس مراكز بين المللي غني سازي را در خاك روسيه مطرح كرد.

كرينكو طي نشست اواخر شهريور ماه در كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين اعلام كرد كه روسيه آمادگي آغاز احداث مركز بين المللي غني سازي اورانيوم را در خاك خود دارد و براي اين كار مكاني را در شهر "آنگارسك" در نظر گرفته است.

كرينكو امروز همچنين گفت كه مركز، اين امر را ممكن خواهد ساخت تا بر مقدار اورانيومي كه براي غني سازي به آن تحويل داده مي شود كنترلي صورت پذيرد.

وي پيشتر گفته بود كه اين مركز در آغاز سال 2007 افتتاح خواهد شد.

رئيس روس اتم، همچين با اشاره به مقررات و تضمين هاي قانوني در كار اين مركز گفت : ما بايد از ايده و پيشنهادهايي كه از سوي تمام كشورها ارائه مي شود استفاده كنيم. كرينكو افزود كه مركز مي تواند ساليانه ذخايري از اوريانيوم غني شده با درجه پايين داشته باشد.