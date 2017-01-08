به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قرار است چین تا سال ۲۰۲۰ میلادی با سرمایهگذاری ۳۶۱ میلیارد دلاری بر روی انرژی تجدیدپذیر یا همان انرژی پاک، در جهت تغییر سیاست از انرژی ذغالسنگی به سمت سوخت پاک گام بردارد.
این در حالی است که چین بزرگترین بازار مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده که به گفته مقامات سازمان ملی انرژی چین، این تغییر سیاست منجر به اشتغالزایی برای بیش از ۱۳ میلیون نفر در حوزه انرژی تجدیدپذیر میشود.
همچینین سازمان ملی انرژی چین اعلام کرد، سرمایهگذاری در حوزه انرژی پاک شامل انرژی بادی، آبی، خورشیدی و هستهای خواهد بود که خروجی آن تولید در حدود نیمی از برق چین تا سال ۲۰۲۰ میلادی است.
البته این نهاد رسمی چینی، به جزئیات تامین اعتبار این پروژه که سالانه تقریبا ۷۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ میلادی است، اشارهای نکرد؛ در حال حاضر تمرکز چین با توجه به مسئله آلودگی در جهان بر روی کاهش بکارگیری سوختهای فسیلی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه ملی و کمیسیون اصلاحات چین که مرجع برنامهریز اقتصادی این کشور محسوب میشود در چشمانداز برنامه ۵ ساله خود اعلام کرد، به منظور افزایش توان ۵ برابری در حوزه انرژی خورشیدی، یک تریلیون یوآن سرمایه گذاری خواهد شد که این رقم، معادل ساخت یکهزار نیروگاه خورشیدی است.
بر همین اساس، نگرانی بر سر هزینههای اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوای چین افزایش یافته که این مسئله موجب چنین سرمایهگذاری عظیمی در چین شده است.
همچنین به گفته مسئولان سازمان ملی انرژی چین، بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۰ میلادی تنها سهم ۱۵ درصدی در کل مصرف انرژی چین خواهد داشت که این رقم معادل مصرف ۵۸۰ میلیون تن ذغالسنگ است.
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