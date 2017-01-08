  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۳

به دنبال دعوت روسیه؛

«صائب عریقات» به مسکو سفر خواهد کرد

«صائب عریقات» به مسکو سفر خواهد کرد

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین به دنبال دعوت رسمی مقامات روسیه، روز ۱۳ ژانویه (۲۴ دی‌ماه) به مسکو سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین روز ۱۳ ژانویه (۲۴ دی‌ماه) به مسکو، پایتخت روسیه سفر می کند.

بر اساس این گزارش، این سفر به دنبال دعوت رسمی مقامات دولت روسیه از عریقات، انجام می شود.

قرار است عریقات در جریان این سفر ضمن دیدار با مقامات ارشد روسیه با آنها در خصوص مذاکرات بین المللی سازش در پاریس، گفتگو کند. 

گفتنی است، مذاکرات بین المللی سازش که از آن به عنوان مذاکرات بین المللی صلح یاد می شود، در اواسط ماه جاری میلادی در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3871343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها