«صائب عریقات» به مسکو سفر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین روز ۱۳ ژانویه (۲۴ دی‌ماه) به مسکو، پایتخت روسیه سفر می کند.

بر اساس این گزارش، این سفر به دنبال دعوت رسمی مقامات دولت روسیه از عریقات، انجام می شود.

قرار است عریقات در جریان این سفر ضمن دیدار با مقامات ارشد روسیه با آنها در خصوص مذاکرات بین المللی سازش در پاریس، گفتگو کند.

گفتنی است، مذاکرات بین المللی سازش که از آن به عنوان مذاکرات بین المللی صلح یاد می شود، در اواسط ماه جاری میلادی در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد.