کشف ۳ تن تریاک در کیسه های شن و ماسه/ دستگیری ۱۲ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر سردار محسن خانچرلی گفت: با به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در خصوص تهیه، حمل و انتقال مواد مخدر توسط تعدادی از قاچاقچیان به صورت باندی و گسترده در غرب استان تهران، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: با پیگیری های شبانه روزی چند ماهه و گسترش چتر اطلاعاتی پلیس، اخباری مبنی بر اینکه یک قاچاقچی موادمخدر با همدستی دیگر قاچاقچیان، محموله ای از موادمخدر را از همدستان خود در شرق کشور تهیه کرده و قصد انتقال آن به غرب استان تهران را دارد، به دست آمد.

وی افزود: با تعقیب و مراقبت های شبانه روزی پلیس، پس از شناسایی محل دپوی موادمخدر در فاز پنج اندیشه، بلافاصله ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در قالب چهار اکیپ عملیاتی با هماهنگی مقام قضائی و ورود به ساختمان در حال ساخت در شهر اندیشه موفق به کشف سه تن تریاک در پوشش کیسه های شن و ماسه شدند.

خانچرلی با اشاره به توقیف هشت دستگاه خودرو سبک و سنگین از متهمان گفت: در این عملیات، ۱۲ قاچاقچی که اکثر قریب به اتفاق آنها با هم نسبت خانوادگی داشتند، در شهر اندیشه شهریار دستگیر شدند.

وی با اشاره به افزایش ۶۳ درصدی کشفیات موادمخدر در ۹ ماهه گذشته و کشف بیش از ۱۳ تن انواع موادمخدر در این مدت بیان داشت: پلیس غرب استان تهران با رصد اطلاعاتی، عرصه را برای مجرمان به ویژه قاچاقچیان موادمخدر تنگ تر خواهد کرد و در این راه همکاری مردمی می تواند موفقیت پلیس را ارتقاء دهد.