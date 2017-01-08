زمان برگزاری نخستین مرحله لیگ کشتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصویب طرح «۳۰۰ روز لیگ کشتی» به عنوان ملاک عمل در برگزاری رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی در سال فنی ۹۶-۹۵، مرحله نخست رقابت های لیگ در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی، در طول یک سال فنی از بهمن تا مهر ماه سال آینده، هر ماه حداکثر دو هفته، به صورت رفت و برگشت با رعایت شرایط فنی برگزاری متمرکز و وفق ضوابط برگزاری مسابقات برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری رقابت های لیگ، میان تیم های شرکت کننده در هر ماه، باتوجه به شرایط برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و همچنین اردوهای تیم ملی متفاوت خواهد بود.