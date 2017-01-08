  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

زمان برگزاری نخستین مرحله لیگ کشتی مشخص شد

زمان برگزاری نخستین مرحله لیگ کشتی مشخص شد

پس از تصویب طرح «۳۰۰ روز لیگ کشتی» در سمینار روسای هیات‌های کشور، مرحله نخست رقابت‌های لیگ در بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تصویب طرح «۳۰۰ روز لیگ کشتی» به عنوان ملاک عمل در برگزاری رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی در سال فنی ۹۶-۹۵، مرحله نخست رقابت های لیگ در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی، در طول یک سال فنی از بهمن تا مهر ماه سال آینده، هر ماه حداکثر دو هفته، به صورت رفت و برگشت با رعایت شرایط فنی برگزاری متمرکز و وفق ضوابط برگزاری مسابقات برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری رقابت های لیگ، میان تیم های شرکت کننده در هر ماه، باتوجه به شرایط برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و همچنین اردوهای تیم ملی متفاوت خواهد بود.

کد مطلب 3871345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها