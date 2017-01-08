خبرگزاری مهر- گروه استانها، میترا بهرامی: بیش از سه ماه از آغاز فصل درس و مدرسه میگذرد؛ اما هنوز از توزیع شیر در مدارس خبری نیست.
از چند سال پیش قرار بود به منظور ارتقای سطح سلامت دانشآموزان ایران در مدارس کشور شیر توزیع شود.
این طرح با عنوان «شَما»، شیر مدارس ایران شروع شد و در طول ۱۵ سال جسته و گریخته ادامه یافت؛ اما فقط جسته و گریخته!
گرچه در ضرورت اجرای این طرح ارزشمند و آثار مثبت آن بر سلامت دانشآموزان و در نتیجه نسلهای آینده شکی نیست؛ اما همان هم البته شیری است که دانشآموزان همیشه از آن راضی نیستند.
د. رضایی، دانشآموز مقطع ابتدایی در یکی از مدارس شهر قزوین است که میگوید: شیر توزیع شده در مدرسه کیفیت ندارد و طعم آن خوب نیست.
وی ادامه میدهد: درباره اهمیت مصرف شیر در کتابهای مدرسه مطالبی خواندهایم و اگر شیر باکیفیت در مدرسه بدهند، برای حفظ سلامت و تقویت بنیه خود آن را مصرف میکنیم.
ش. کریمی، پسر دانشآموز مقطع متوسطه هم بیان میکند: شیرهایی که در مدرسه بین دانشآموزان توزیع میشود، بسیار رقیق و مانند آب است که طعم آن با شیر کیفی تفاوت دارد.
آغاز توزیع شیر در نیمه دوم دیماه
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین میگوید: شیر مدارس استان سال گذشته در آذرماه توزیع شد و امسال هم با تمهیدات انجام شده در نیمه دوم یا اواخر دی ماه توزیع میشود.
مرتضی سمیعی میافزاید: موضوع تأخیر در توزیع شیر با وجود گذشت چند ماه از آغاز فصل مدارس، ناشی از مسائل کشوری است؛ چرا که اجرای آن به اعتبار نیاز دارد؛ اما این اعتبار تاکنون تأمین نشده است.
وی ادامه میدهد: موضوع شیر از سال ۸۰ با هدف ترویج فرهنگ مصرف شیر در مدارس و ارتقای سطح سلامت دانشآموزان صورت گرفت که جامعه هدف آن تمام دانشآموزان ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم، شبانه روزی، دولتی و غیردولتی، پیشدبستانی و هر شخصی که فراگیر آموزش و پرورش باشد، سه نوبت در هفته توزیع میشود.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین تصریح میکند: برای چرخه توزیع شیر دراستان شیر در دو نوع پاستوریزه و استریلیزه وجود دارد که تاریخ مصرف شیرهای پاستوریزه یک روز و استریلیزه ۶ ماه است.
سمیعی خاطرنشان میکند: اداره کل استاندارد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب کارگروهی، نظارت بر سلامت و چرخه توزیع شیر را بر عهده دارند.
وی بیان میکند: پس از دریافت دستورالعمل و تشکیل جلسه کارگروه استانی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، مسئولان استانداری و دستگاههای ذیربط، نمایندگان برخی نهادها هم به عنوان همکار در کارگروه فعالیت میکنند.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین اضافه میکند: پس از شکلگیری کارگروه، شرکتهای درخواستکننده، تقاضای خود را ارائه میکنند و پس از تأیید آن از سوی نهادهای مربوطه، شرکتهای واجد شرایط انتخاب میشوند.
سمیعی عنوان میکند: تاکنون صلاحیت سه شرکت در استان تأیید شده و تعدادی از شرکتهای متقاضی نیز از خارج استان هستند.
وی بیان میکند: سال گذشته یک شرکت از استان و دو شرکت خارج از استان انتخاب شد که امسال نیز شرکتهای استانی و بومی در صورت داشتن شرایط، در اولویت قرار دارد.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین بیان میکند: سال گذشته ۶۰ درصد شیرهای توزیع شده در استان استریل بود و در حفظ سلامت و بهداشت شیر در جریان انتقال و توزیع دقت زیادی صورت میگیرد.
سمیعی ادامه میدهد: از آنجا که تغذیه دانشآموزان بسیار حائز اهمیت است، این دقت و نظارت حین توزیع و حتی از محل خط تولید، حمل و مصرف انجام میشود.
وی میافزاید: چنانچه شیر مشکلی داشته باشد، بلافاصله از توزیع آن جلوگیری، شیر به شرکت مرجوع و شیر جایگزین برای آن روز ارسال میشود.
معاون پشتیبانی ادارهکل آموزش و پرورش قزوین با اشاره به توزیع بیش از ۱۱ میلیون پاکت و لیوان شیر در مدارس استان طی سال گذشته بیان میکند: اعتبار سال گذشته استان برای توزیع شیر مدارس ۶ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان بود که شیر دریافتی در ۵۲ نوبت توزیع شد.
سمیعی با بیان اینکه اعتبارات توزیع شیر از محل بودجه هدفمند سازی یارانهها و بودجه عمومی دولت تأمین میشود، اضافه میکند: بخش عمده مبالغ قرارداد شرکتها پرداخت شده است و بقیه آن هم توزیع میشود.
شیر مدارس قزوین بیکیفیت نیست
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم در مورد کیفیت شیر مدارس به خبرنگار ما میگوید: اختلافی میان شیر سنتی و پاستوریزه صنعتی وجود دارد که روی شیر آمدن چربی در شیر سنتی است؛ اما در شیر هموژنیزه چربیها خرد می شود.
پیمان قجربیگی با بیان این که در ذائقه عموم مردم ما شیر مناسب شیری است که چربی زیادی روی آن دیده شود، میافزاید: این امر چنین تداعی میکند که شیرها با آب فراوان مخلوط شده و فاقد چربی و کیفیت لازم هستند؛ حال آنکه نظارت علوم پزشکی در مورد مدارس حتی بیشتر، حساستر و دقیق تر نیز هست.
وی اضافه میکند: این شیرها از نظر کیفیتهایی که بر مبنای معیارها و قوانین جمهوری اسلامی تعریف شده، کاملا سالم است اما این تلقی که شیرها کیفیت ندارد ناشی از ذائقه مردم است که نسبت به شیر دارای چربی ظاهری به عنوان شیر باکیفیت نگاه می کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان میکند: ممکن است شیر تولیدی در درصدی از تولیدکنندگان شرکتهای مختلف طعم متفاوت داشته باشد؛ اما هیچ کدام، از معیارهای قانونی کیفیت خارج نیستند.
قجربیگی عنوان میکند: شیر استریل را به دلیل قیمت بالاتر از یک سو و محدودیت منابع از دیگر سو نمیتوان در همه جا توزیع کرد؛ اما سعی شده برای مناطق دورتر شیرهای استریل توزیع شود.
بر پایه این گزارش، گرچه امروز کشور ما با مشکل منابع مالی و اعتباری دست و پنجه نرم میکند؛ اما از آنجا که کودکان و نوجوانان امروز در واقع سازندگان نسلهای آینده سرزمینمان هستند، باید حفظ و ارتقای سلامت آنان را در اولویت قرار داد.
امید است چنانکه اعلام شد، دستکم از پایان دیماه شیر مدارس به عنوان یک غذای کامل، با کیفیت و سلامت در میان دانشآموزان توزیع شود تا گام بلند مسئولان برای تربیت نسلی سالم و حافظ ارزشهای میهن باشد و این راه شیری مسئولان برای دانشآموزان چندان دور نباشد.
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