روسیه با مشکل کمبود روحانیت معتبر روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسون هماهنگی روابط اقوام و ادیان در اتاق اجتماعی فدراسیون روسیه و گروه کاری مقابله با افراطی‌گرایی شبه دینی شورای هماهنگی مقابله با تروریسم وابسته به اتاق اجتماعی در چارچوب میزگرد «بیگانه هراسی و افراطی گرایی: مشکلات و راه های پیشگیری» در نیمه دوم ماه دسامبر به بحث و گفتگو نشستند که بخشی از گزارش این نشست توسط رایزنی فرهنگی ایران در مسکو ترجمه و در اختیار ما قرار گرفته است.

موضوع جلوگیری از انتشار بیگانه‌هراسی و افراطی‌گرایی در قلمروی روسیه و مقابله با آن در فضای آموزشی و زندگی جوانان در دستور کار این جلسه بود. «یوسیف دیسکین» رئیس این کمیسیون بر اهمیت این مشکل برای کشوری همچون روسیه که اقوام متعددی در آن ساکن هستند تاکید کرد.

به گفته وی باید سیستم آموزش دینی را فعال‌تر کرد، زیرا افراد معتقد و متعهد نسبت به رعایت سنت های دینی بایستی اطلاعات عمیق‌تری از دین داشته باشند.

«آلیبر کارگانوف» عضو شورای هماهنگی مقابله با تروریسم و مفتی مسکو خاطر نشان کرد: امروز در روسیه کمبود شدید علمای دینی و چهره های معتبر دینی وجود دارد.

به گفته وی، جوانان پیرو اسلام معمولا در مکتب شیوخ کشورهای اسلامی (عربستان سعودی، مصر و ...) به کسب علوم دینی و حقوقی اسلامی می پردازند. مشکل اینجاست که سازمان های دینی بین خود مشغول رقابت هستند و به یکدیگر نسبت های ناروا داده و اعتبار خودشان را در چشم جوانان زیر سوال می برند.

کارگانوف به مسئولین توصیه کرد: بنا به اظهارات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، باید مراکز ترجمه تشکیل شود، اما تا امروز هیچ مرکزی ایجاد نشده است.

گیورگی فیودوروف، عضو اتاق اجتماعی نیز یادآور شد: در برخی مناطق کشور تا امروز قوانین حقوقی بنیان فکری نیهلیسم حاکم است و مردم درک درستی از قوانین غیردینی ندارند. سازمان های شبه دینی در این مناطق جوانان را به دام انداخته و تفکرات خود را ترویج می دهند. معمولا جوانانی به دام این افراد می افتند که دانش کافی نداشته و از بی عدالتی کارمندان و مقامات محلی به تنگ آمده اند.

به گفته وی، تا زمانی که مشکلات اجتماعی مردم حل نشود، مبارزه با افراطی گرایی نتیجه مطلوب به دنبال نخواهد داشت.

منبع: اتاق اجتماعی روسیه – ترجمه رایزنی فرهنگی ایران در مسکو