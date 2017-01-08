توزیع ۱۰ میلیون پاکت شیر بین دانش آموزان استان بوشهر

عبدالکریم سیاسی‌نژاد در حاشیه آغاز توزیع شیر در مدارس شهرستان عسلویه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۱۰ میلیون پاکت شیر شامل پنج میلیون پاکت شیر سه گوش و پنج میلیون پاکت شیر چهار گوش در مدارس استان توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۷ هزار دانش آموز و همیار جامعه تحت پوشش شیر مدارس بوده اند، افزود: جامعه هدف این طظرح شامل تمامی دانش آموزان و همکاران مدارس اببتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم مدارس دولتی و غیردولتی، پیش‌دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: تعداد نوبت توزیع شیر در مدارس ۴۵ تا ۷۰ نوبت بوده است و کل اعتبار این طرح ۵۵ میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان عسلویه به علت آلودگی هوا، از زمان توزیع تا پایان، به صورت روزانه شیر توزیع شده است.

سیاسی‌نژاد ادامه داد: در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نیز اعتبار مرحله اول توزیع شیر ۲۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال و اعتبار مرحله دوم توزیع شیر ۲۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول پنج میلیون پاکت و در مرحله دوم نیز پنج میلیون پاکت شیر توزیع می‌شود، افزود: در مجموع اعتبار اجرای این دو مرحله ۵۸ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵۰ نوبت توزیع شیر انجام می‌شود، اضافه کرد: ۲۰۵ هزار دانش آموز و همکار فرهنگی تحت پوشش این طرح هستند.

وی با اشاره به اینکه توزیع شیر در مدارس در روزهای زوج و سه روز در هفته انجام می‌شود، گفت: اجرای مرحله دوم در صورت تامین و تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه عملیاتی و اجرا می‌شود.

توزیع شیر در مدارس شهرستان عسلویه از امروز در آئینی با حضور مدیران آموزش و پرورش و همچنین مدیران شهرستان عسلویه آغاز شد.