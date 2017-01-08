  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۸

معاون آموزش و پرورش بوشهر خبر داد:

توزیع ۱۰ میلیون پاکت شیر بین دانش آموزان استان بوشهر

توزیع ۱۰ میلیون پاکت شیر بین دانش آموزان استان بوشهر

بوشهر - معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر از توزیع ۱۰ میلیون پاکت شیر بین دانش‌آموزان استان خبر داد.

عبدالکریم سیاسی‌نژاد در حاشیه آغاز توزیع شیر در مدارس شهرستان عسلویه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۱۰ میلیون پاکت شیر شامل پنج میلیون پاکت شیر سه گوش و پنج میلیون پاکت شیر چهار گوش در مدارس استان توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۷ هزار دانش آموز و همیار جامعه تحت پوشش شیر مدارس بوده اند، افزود: جامعه هدف این طظرح شامل تمامی دانش آموزان و همکاران مدارس اببتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم مدارس دولتی و غیردولتی، پیش‌دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: تعداد نوبت توزیع شیر در مدارس ۴۵ تا ۷۰ نوبت بوده است و کل اعتبار این طرح ۵۵ میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان عسلویه به علت آلودگی هوا، از زمان توزیع تا پایان، به صورت روزانه شیر توزیع شده است.

سیاسی‌نژاد ادامه داد: در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نیز اعتبار مرحله اول توزیع شیر ۲۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال و اعتبار مرحله دوم توزیع شیر ۲۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول پنج میلیون پاکت و در مرحله دوم نیز پنج میلیون پاکت شیر توزیع می‌شود، افزود: در مجموع اعتبار اجرای این دو مرحله ۵۸ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه ۵۰ نوبت توزیع شیر انجام می‌شود، اضافه کرد: ۲۰۵ هزار دانش آموز و همکار فرهنگی تحت پوشش این طرح هستند.

وی با اشاره به اینکه توزیع شیر در مدارس در روزهای زوج و سه روز در هفته انجام می‌شود، گفت: اجرای مرحله دوم در صورت تامین و تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه عملیاتی و اجرا می‌شود.

توزیع شیر در مدارس شهرستان عسلویه از امروز در آئینی با حضور مدیران آموزش و پرورش و همچنین مدیران شهرستان عسلویه آغاز شد.

کد مطلب 3871349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها