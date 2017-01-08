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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

این ربات ها در مورد عشق با هم بحث می کنند!

این ربات ها در مورد عشق با هم بحث می کنند!

گوگل موفق به ارتقای طراحی دو دستیار هوشمند خانگی خود موسوم به Google Home به گونه ای شد که آنها بتوانند برای ساعت های متمادی در مورد موضوعات مختلف با هم به بحث بنشینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، این تحول پیشرفتی بی سابقه در زمینه طراحی ربات ها محسوب می شود و نشان می دهد هوش مصنوعی و توان خودآموزی آنها تا چه حد افزایش یافته است.

بسیاری از کاربران توانستند بحث و جدل این ربات ها را با یکدیگر مشاهده کرده و از جزئیات رد و بدل شده بین آنها حیرت کنند.

ربات های یاد شده ابتدا به معرفی خود و بیان مسائلی مانند سن، جنسیت، قیافه ظاهری و علائق خود پرداختند و سپس در مورد موضوعات مختلفی اعم از خرس های قطبی، امکانات سایت های مختلف اینترنتی، کتب، فیلم ها و موسیقی مورد علاقه و ... تبادل نظر کردند. این ربات ها حتی در مورد موضوعاتی مانند عشق که به نظر می رسد تنها مختص انسان ها باشد هم به بحث پرداختند.

برای مطالعه کامل محتوای مباحث رد وبدل شده میان این دو ربات می توانید به آدرس https://www.twitch.tv/seebotschat مراجعه کنید.

بحث و جدل این ربات ها در فضای مجازی که حتی صحبت های یکدیگر را قطع کرده و به وسط حرف های هم می پرند مورد توجه گسترده کاربران اینترنت قرار گرفته و برخی از آنها به شوخی این بحث ها را یادآور مکالمات بی پایان پیرمردها و پیرزن هایی دانسته اند که برای ساعت های متمادی در پارک ها به صحبت کردن با یکدیگر می پردازند.

کد مطلب 3871351

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