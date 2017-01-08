کره شمالی تا سال ۲۰۱۸ موشک قاره پیمای هسته ای می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر یونهاپ از قول دیپلمات سابق کره شمالی که پناهنده کره جنوبی شده و در لندن ساکن است، گفت: حزب حاکم در پیونگ یانگ مصصم است که تا اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸، موشک قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته ای کوچک را بسازد.

این مقام دیپلمات افزود: با در نظر گرفتن تغییرات در حاکمیت ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی مصصم به ساخت موشک قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته ای کوچک که به خاک آمریکا برسد را تا آغاز سال ۲۰۱۸ به پایان برساند.

در همین رابطه در ۵ ژانویه «KCNA» خبرگزاری دولتی کره شمالی نیز از به مراحل پایانی رسیدن پیونگ یانگ برای آزمایش یک موشک قاره پیما خبر داده بود.

لازم به ذکر است که «کیم یونگ اون» رهبر کره شمالی در پیام سال نو میلادی خود، با تصریح بر این مطلب که کشورش به یک قدرت هسته ای در شرق آسیا مبدل گشته، هشدار داد: در صورت عدم توقف سیاست های خصمانه آمریکا در منطقه، ما ( کره شمالی) همزمان با در نظر گرفتن بهبود امور اقتصادی به تقویت قوای هسته ای خود نیز ادامه خواهیم داد.

گفتنی است کره شمالی تقویت توانائی دفاعی را حق مسلم خود برای مقابله با تهدیدات و دشمنی های آمریکا در منطقه می پندارد.