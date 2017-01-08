به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی جام تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه برگزار می شود.

بر این اساس اسامی فرنگی‌کاران کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

تیم الف:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی (خوزستان)

۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) – افشین بیابانگرد (اردبیل)

۷۵ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز)

۸۵ کیلوگرم: سامان عزیزی (کردستان)

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) – بهنام مهدی زاده (تهران)

تیم ب:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) محمد نوربخش (تهران)

۶۶ کیلوگرم: امین سوری (خوزستان) پرهام قنبری (فارس)

۷۱ کلیوگرم: برومند اصلان (لرستان)

۷۵ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران)

۸۰ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم)

۸۵ کیلوگرم: مهدی فلاح (قم)

۹۸ کیلوگرم: مجید علیاری (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: مسعود نعمت چکانی (خوزستان)

تیم توسعه:

۵۹ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه)

۶۶ کیلوگرم: حمید زارع (هرمزگان)

۷۱ کیلوگرم: مهران داداشی (گیلان) – مجید خلیلی (قزوین)

۷۵ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)

۸۰ کیلوگرم: رضا محمدعلیپور (اردبیل) هوشنگ خلیلی (اصفهان)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (زنجان)

۹۸ کیلوگرم: محمد یگان (ایلام)

۱۳۰ کیلوگرم: محسن فتاحی (گیلان)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد، مهرزاد اسفندیاری فر، محمدعلی چمیانی و همچنین هیأت کشتی استان های تهران، قم، لرستان، گیلان، هرمزگان، البرز و اردبیل هرکدام یک مربی معرفی می کنند.

سرپرست: محمد دلیریان

تیم جوانان:

۵۹ کیلوگرم: کرامت عبدولی (خوزستان) میثم دلخانی (فارس)

۶۶ کیلوگرم: حسین اسدی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: محمد رستمی (فارس)

۷۵ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) محمد شربی نیازی (خوزستان)

۸۰ کیلوگرم: حسن فروزنده (تهران)

۸۵ کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان)

۹۸ کیلوگرم: علی خلیل زاده (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسن حسین زاده – مهرداد اسفندیاری فر

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: مهدی شربیانی