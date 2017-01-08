به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی جام تختی روزهای ۳۰ دی و اول بهمن ماه برگزار می شود.
بر این اساس اسامی فرنگیکاران کشورمان برای حضور در این رقابتها به شرح زیر است:
تیم الف:
۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی (خوزستان)
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) – افشین بیابانگرد (اردبیل)
۷۵ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان)
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز)
۸۵ کیلوگرم: سامان عزیزی (کردستان)
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) – بهنام مهدی زاده (تهران)
تیم ب:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) محمد نوربخش (تهران)
۶۶ کیلوگرم: امین سوری (خوزستان) پرهام قنبری (فارس)
۷۱ کلیوگرم: برومند اصلان (لرستان)
۷۵ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران)
۸۰ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم)
۸۵ کیلوگرم: مهدی فلاح (قم)
۹۸ کیلوگرم: مجید علیاری (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: مسعود نعمت چکانی (خوزستان)
تیم توسعه:
۵۹ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه)
۶۶ کیلوگرم: حمید زارع (هرمزگان)
۷۱ کیلوگرم: مهران داداشی (گیلان) – مجید خلیلی (قزوین)
۷۵ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)
۸۰ کیلوگرم: رضا محمدعلیپور (اردبیل) هوشنگ خلیلی (اصفهان)
۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (زنجان)
۹۸ کیلوگرم: محمد یگان (ایلام)
۱۳۰ کیلوگرم: محسن فتاحی (گیلان)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد، مهرزاد اسفندیاری فر، محمدعلی چمیانی و همچنین هیأت کشتی استان های تهران، قم، لرستان، گیلان، هرمزگان، البرز و اردبیل هرکدام یک مربی معرفی می کنند.
سرپرست: محمد دلیریان
تیم جوانان:
۵۹ کیلوگرم: کرامت عبدولی (خوزستان) میثم دلخانی (فارس)
۶۶ کیلوگرم: حسین اسدی (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: محمد رستمی (فارس)
۷۵ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) محمد شربی نیازی (خوزستان)
۸۰ کیلوگرم: حسن فروزنده (تهران)
۸۵ کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان)
۹۸ کیلوگرم: علی خلیل زاده (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: حسن حسین زاده – مهرداد اسفندیاری فر
ماساژور: محمدرضا صادقی
سرپرست: مهدی شربیانی
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