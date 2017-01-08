مهمترین دستاوردبرجام از بین رفتن ایران هراسی درکشورهای خارجی بود

علی اکبر نظری مرند در گفتگو با خبرنگار مهر به فضای ایجاد شده بعد از موضوع برجام اشاره کرد و افزود: مهمترین دستاورد برجام از بین رفتن جو ایران هراسی و شیعه هراسی در کشورهای خارجی بوده و با از بین رفتن ایران هراسی ثبات ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه بعد از یک دوره تحریم بررسی و مطالعه میدانی است که مطمئن باشند که کشور آماده برای روابط تجاری است، گفت: با ثباتی که در کشور است در آینده نزدیک عملیات ثبت شرکت ها و موسسات خارجی انجام شده و عملیاتی می شود.

نماینده وزارت امور خارجه در استان زنجان تاکید کرد: فضا بعد از برجام کاملا مثبت است و بازدیدهایی که از کار خانه های سنگ و تولید لوازم برقی شده و صحبت هایی که با مدیران این واحدهاشده اذعان دارند که فضا امرورز برای کار بهتر شده است.

نظری مرند افزود: در گذشته کشورهای خارجی تجهیزات را به ایران نمی فروختند ولی بعداز برجام کشورهای خارجی خودشان مایل هستند که تجهیزات شان را به ایران بفروشند و خوشبختانه فضا بهتر شده ولی با ایده ال ما فاصله دارد.

نظری مرند تصریح کرد: دفتر وزارت امور خارجه دو وظیفه دارد که ارائه خدمات کنسولی به شهروندان زنجانی از اقدامات مهم دفتر است و با توجه به مراجعه شهروندان زنجان در طی سال های گذشته با تهران و تبریز با راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در زنجان همه خدمات کنسولی در شهر زنجان انجام می شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان گفت: با ایجاد این دفتر برای از دوش مردم برداشته شد وما را مصصم کرده فعالیت خودمات را گسترش بدهیم و از حالت بستری که محدود است با امکاناتی که در آینده در اختیارمان می گذارند کار دفتر را گسترش بدهیم.