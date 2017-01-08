برنامه ششم با نگاه به مشکلات جامعه نوشته شده است

به گزارش خبرگزای مهر، حمید رضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با رادیو اظهار داشت: در چند روز گذشته بحث آموزش عالی و آموزش و پرورش مطرح بوده که سعی شده است به گونه ای برای این دو وزارتخانه ریل گزاری شود تا براساس سیاست های کلی که تعریف شده جایگاه شان ارتقا پیدا کند.

وی در این برنامه با بیان اینکه مصوبات مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه مصوبات خوبی بوده گفت: برنامه ششم توسعه موضوع محور است، به عبارتی درد محور است و با نگاه به مشکلات و معضلات جامعه نوشته شده و تحت عنوان اولویت های برنامه ششم مصوبات صورت گرفته است.

رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصریح کرد: براساس اولویت ها ۳۸ مورد پیش بینی شده تا بتوانیم ریل گزاری کنیم تا سرمایه گزاری برای خروج از رکود صورت گیرد، به صورتی که نتایج آنرا جامعه ببیند و سعی شده واقعیت ها گفته و نوشته شود. واین کمیت کار است بعنوان مثال مصوب شد ۶۸۰ هزار میلیار تومان در سال برای خروج از رکود سرمایه گذاری بشود وتمام وزارتخانه ها و دستگاه ها باید مسیر رشد سرمایه گذاری را تدارک ببینند.

نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره نقد دولت مبنی بر اینکه برنامه‌ای که در مجلس تدوین شده دارای بار مالی است، گفت: طی جلسات متعددی که برگزار شد، چند مورد از مصوبات که مورد اعتراض دولت بود حذف شد، حتی یک مورد را خود بنده رای به حذف آن دادم. در مابقی موارد آنطور که دولت عنوان می کرد مصوبات بار مالی نداشتند ضمن اینکه کل برنامه هم درآمد زا است و هم هزینه بر است.

حاجی بابایی درباره ماده ۴۹ که در خصوص هدفمندی یارانه ها بحث میکند، گفت : درآمد دولت از طریق هدفمندی یارانه ها امسال حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. که با آنجه که دولت اعلام میکند ۳۱ هزار میلیارد، در تضاد است ولی هرچه که هست مجلس مصوب کرد دولت موظف است به حساب خزانه واریز کند.

همچنین در خصوص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت : در این سند ۳ هزار میلیارد دلار برای مدرسه سازی اختصاص داده شده. ودر نظام رتبه بندی معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور تنظیم شده است همچنین در خصوص دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در این سند تحول بحث شده است.