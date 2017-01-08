خبرگزاری مهر- گروه استانها: هم اکنون ۱۱ استان کشور با بیماری آنفلونزای مرغی درگیر بوده و علایم این بیماری در این استانها مشاهده شده است اما تاکنون با اجرای کنترلهای دقیق هیچ نشانه‌ای از بیماری آنفولانزای پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است. در این راستا نیز ورود محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ و تخم مرغ از استانهای آلوده ممنوع شده است و بر ورود این اقلام از سایر استانهای کشور نیز نظارت دقیقی صورت می‌گیرد.

تاکنون بیش از یک هزار مورد نمونه برداری و آزمایش در واحدهای مرغداری استان اجرا شده است و باید به دلیل احتمال انتقال این بیماری از پرندگان مهاجر تا اردیبهشت سال آینده اقدامات پیشگیرانه به دقت در استان اجرا شود.

بیماری آنفولانزای پرندگان یک بیماری ویروسی و مشترک بین انسان و پرندگان است که در سال ۲۰۱۶ به واسطه پرندگان مهاجر از روسیه وارد استانهای شمالی کشور شد.

فصل زمستان مصادف است با ورود پرندگان مهاجر سرزمین‌های شمالی به ایران. این مهاجرت که صحنه‌های زیبایی را می‌آفریند، در سال‌های اخیر بدون دغدغه نبوده است. از طرفی شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر و از طرف دیگر، انتقال برخی بیماری‌های خطرناک از طریق پرندگانی که به ایران مهاجرت می‌کنند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق ورود پرندگان مهاجر به تالابها و آبهای ایران شیوع می یابد به نحوی که با آلوده شدن طیور بومی، زمینه ابتلای طیور صنعتی نیز فراهم می شود آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی نیز در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجری است که هر ساله با شروع فصل پاییز و آغاز سرما از عرض های شمالی کره زمین به عرض های جنوبی تر مهاجرت می کنند این در حالی است که یکی از منبع بیماری آنفولانزای مرغی پرندگان مهاجر هستند.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بین پرندگان و انسان مشترک است، این آنفلوانزا یکی از بیماری‌های به شدت واگیردار و کشنده در پرندگان است که توسط ویروس نوع A که تمایل زیادی به سلول‌های مخاطی و خصوصاً دستگاه تنفس و دستگاه گوارش دارد، ایجاد می‌شود.

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از طریق ورود پرندگان مهاجر به تالابها و آبهای ایران شیوع می یابد به نحوی که با آلوده شدن طیور بومی، زمینه ابتلای طیور صنعتی نیز فراهم می شود.

بیماری آنفلوانزای پرندگان بیماری خطرناکی است که در سال ۱۹۱۸ میلادی در جهان شیوع پیدا کرد.

لزوم مشارکت عوامل اجرایی برای مهار بیماری آنفلوانزای مرغی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تا کنون طبق بررسی‌ها و نمونه گیری‌های مستمر انجام شده، مورد مثبت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مشاهده نشده است.

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تشدید ضوابط قرنطینه‌ای برای کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اجرا می‌شود افزود: مصرف کنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ در آذربایجان غربی نگران بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نباشند.

وی با قدردانی از خدمات و اهتمام جدی اداره کل دامپزشکی استان در خصوص اقدام‌های پیشگیرانه در بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: ستاد پیشگیری از آنفولانزای استان با پیگیری به موقع و بسیج تمامی امکانات دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: هم اکنون برنامه‌های پیشگیری و اطلاع رسانی در این راستا تدوین شده است و سازمان جهاد کشاورزی نیز آمادگی لازم را با بسیج همه امکانات جهت هر نوع همکاری در این زمینه دارد.

کریم زاده، برنامه ریزی، پایش و مراقبت قبل از شیوع بیماری‌های دام و طیور را یکی از اولویت‌های سازمان دامپزشکی عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از ورود این بیماری و حفظ سلامت تولیدات و فرآورده‌های طیور در استان باید همبستگی و مشارکت بین عوامل اجرایی برای مهار این بیماری بیش از پیش افزایش یابد.

وی مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب‌های سطح کشور را عامل اصلی بروز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دانست و تصریح کرد: با توجه به وسعت تالابها و زیستگاههای طبیعی در استان ضرورت دارد اطلاع رسانی مناسبی برای مشارکت مردم در عرصه‌ها و مناطق روستایی صورت گیرد تا با توجه به اهمیت موضوع، تولید کنندگان و مردم در صورتی که با هرگونه تلفات غیرعادی پرندگان مواجه می‌شوند مراتب را به اداره دامپزشکی استان و شهرستانها اطلاع دهند.

پایش بیماری‌های طیور در مرغ بومی در آذربایجان غربی اجرا می‌شود

مدیر کل اداره دامپزشکی استان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل دامپزشکی استان برای دستیابی به گزارش‌های دقیق و قابل استناد در این زمینه، چندین مورد بازدید و بررسی از طیور صنعتی، روستاهای حاشیه تالاب‌ها و زیستگاه‌های حیات وحش انجام داده است.

کامیار داهیم اضافه کرد: همزمان با نمونه برداری از مزارع، مرغداری‌ها و مناطق زیست پرندگان در آذربایجان غربی، اکیپ‌های دامپزشکی استان در کشتارگاه‌ها نیز حضور داشته و بر سلامت مرغ‌ها و پرندگان کشتار شده نظارت مستقیم دارند.

وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، خبرگیری و بازدیدهای روزانه و کسب اطلاعات توصیفی از مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی نیز از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه در این راستا بوده است.

طرح پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان از آبان ماه سال جاری آغاز و تا ازدیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: پایش در زمینه بیماری‌های طیور در مرغ بومی در سطح وسیعی انجام می‌شود چرا که این مرغ‌ها می‌توانند منشأ مهمی برای بیماری آنفلوانزا باشند.

داهیم تاکید کرد: با توجه به اینکه استان دارای مازاد تولید در گوشت مرغ و جوجه یکروزه است، هیچ گونه نیازی به ورود فرآورده‌های طیور از سایر استانهای وجود ندارد.

وی بر اجتناب مردم از خرید مرغ زنده تاکید و بیان کرد: این اقدام علاوه بر اینکه بهداشت عمومی جامعه را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای گسترش انواع بیماری‌های طیور و بیماریهای قابل انتقال به انسان را نیز سبب خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: طرح پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان از آبان ماه سال جاری آغاز و تا ازدیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

دوسویه بیماری آنفولانزای پرندگان در کشور مشاهده شده است

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز گفت: هیچ مورد مشکوکی از بیماری آنفولانزای پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است.

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وجود اینکه ۶ الی ۷ استان کشور به خصوص استانهای همجوار درگیر بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان هستند عنوان کرد: مورد مشکوکی از بیماری تاکنون مشاهده نشده است.

وی از پایش ۲۴ ساعته تالاب های استان توسط کارشناسان محیط زیست و نیز اجرای طرح نظارت و بازدید های مستمر با همکاری کارشناسان دامپزشکی استان خبر داد و گفت: هر هفته به طور متوسط سه بار از تالاب های استان بازدید صورت می گیرد.

یوسفی با توصیه اکید به مردم در خصوص عدم تماس با هر گونه علایم بیماری در پرندگان به خصوص در تالاب های استان اظهارداشت: اگر مردم هر مورد مشکوکی مبنی بر مشاهده علایم بیماری در پرندگان متوجه شدند به ادارات حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.

به دلیل مرزی بودن همچنان در معرض تهدید بیماری آنفولانزای پرندگان هستیم و آمادگی کامل در این اداره کل برای مقابله با این بیماری وجود دارد رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با ابراز تاسف از اینکه امسال بیماری آنفولانزای پرندگان در کشور یک سویه نیست و دوسویه آن مثبت و تایید شده است، افزود: قدرت ماندگاری این سویه بالا بوده و در صورت نفوذ به جامعه انسانی تلفات بالایی خواهد داشت در این راستا توجه به نکات ایمنی ضروری است.

یوسفی با اشاره به آمادگی این اداره کل برای مقابله با هر نوع بیماری دامی و طیور در استان اضافه کرد: به دلیل مرزی بودن همچنان در معرض تهدید بیماری آنفولانزای پرندگان هستیم و آمادگی کامل در این اداره کل برای مقابله با این بیماری وجود دارد.

وی افزود: افراد باید به جد از زنده گیری و یا شکار پرندگان مهاجر وحشی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده تلفات غیرعادی پرندگان و سایر گونه های جانوری از هرگونه تماس با دست خودداری کرده و مراتب را در سریعترین زمان ممکن به اداره کل دامپزشکی یا اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.