اول بهمن ۹۵ آخرین مهلت ارسال آثار به کارگاه شعرانقلاب در کرمانشاه

علیرضا حکمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کارگاه شعر و ترانه انقلاب در استان کرمانشاه گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به این کارگاه اول بهمن ۹۵ است.

دبیرجشنواره شعر انقلاب در استان کرمانشاه افزود: این کارگاه به مناسبت ایام باشکوه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و طی دهه مبارک فجر برگزار می‌شود.

وی توانمندسازی شاعران جوان و انقلابی، فراهم کردن زمینه انتقال تجربه اساتید فن در این حوزه به نسل جوان، فراهم کردن زمینه انتقال آرمان ها و ارزش های انقلاب با زبان شعر به نسل فعلی و آتی و کمک به تعمیق و گسترش ارزش های انقلابی و اسلامی را از اهداف برگزاری این کارگاه برشمرد.

حکمتی خاطرنشان کرد: آرمان ها و ارزش های انقلابی (استکبار ستیزی)، ولایت و رهبری نهضت انتظار، شعر اجتماعی (طنز عدالت اجتماعی)، اقتصاد مقاومتی، احیا امر به معروف و نهی از منکر و شهدای مدافع حرم از موضوعات این کارگاه است که علاقه مندان باید آثار خود را در این راستا ارائه کنند.

وی تصریح کرد: علاقه مندان و شاعران عزیز استان می توانند در مهلت زمانی مذکور، آثار خود از طریق رایانامه honari.bsj.kermanshah@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیرجشنواره شعر انقلاب در استان کرمانشاه، هم چنین شماره تلفن ۳۷۲۴۹۷۷۹ را با پیش شماره ۰۸۳ جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان اعلام کرد.

حکمتی افزود: آدرس دبیرخانه جشنواره شعر انقلاب نیز کرمانشاه - میدان آزادگان- مجتمع فرهنگی و هنری انتظار- بسیج هنرمندان استان کرمانشاه است و علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت حضوری نیز به دبیرخانه جشنواره در آدرس مذکور مراجعه کنند.